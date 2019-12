Det var länge mållöst i matchen mellan topplaget Luleå och bottenlaget Leksand.

Det har ryktats om att Janne Juvonen är påväg bort från Leksand för att göra plats för Jhonas Enroth – men i första perioden var det han som höll kvar Leksand i matchen.

17 (!) skott stoppade den finske målvakten. Och Leksand sköt bara tre framåt.

– Vi står still och spelar hockey, det ser ut som veteranhockey där ute. Det var riktigt pinsamt faktiskt, det var nog den sämsta perioden som vi har gjort i år tyvärr, fortsatte Melin säga till C More.

Luleå nollade Leksand

Det skulle även ta hela 17 minuter in i den andra perioden för att någon skulle spräcka målnollan – och då var det Karl Fabricius som pangade in ledningsmålet för hemmalaget.

Det startade inte direkt något målkalas heller.

Luleå gick till pausvila med den ledningen och fortsatte skapa lägen framåt även i slutperioden.

Med nästan fyra och en halv minut kvar valde Melin att plocka ut Juvonen ur mål och jaga kvitteringen – då stängde Luleå matchen.

Juhani Tyrväinen med sitt sjätte mål för säsongen i öppen kasse och Leksand tog inte ut målvakten igen efter det, trots två minuter kvar.

Matchen slutade 2-0 till Luleå.