Mattias Tedenby kommer in i första perioden och gör sin första poäng för säsongen i första matchen på sjutton matcher, efter en lång skadefrånvaro. Drömcomebacken kom sedan Fredrik Forsberg dribblat sig in framför mål, och Tedenby fyllt på för att slå in returen.

– Skön start för egen del, att känna på pucken och hänga dit den. Man har glömt bort hur jobbigt det är att spela, säger Tedenby medan han försöker hämta andan i C Mores sändning.

HV var effektivt och spelade med självförtroende och självsäkerhet. Radan Lenc styrde in 3-0 med HV71:s sjunde skott för matchen och sedan gjorde Fredrik Forsberg 4-0 på nästa skott när han styr in Victor Sjöholms skott. Christoffer Rifalk valde sedan att ge upp för matchen. I stället fick Calle Clang kliva in i målet.

Samtidigt som HV71 var ovanligt effektivt framåt, stod Joni Ortio för en spektakulär insats i den andra kassen. Men åtta minuter in i den andra perioden reducerade Rögle genom Adam Tambellini som slog in sitt åttonde mål på säsongen i öppen bur. ”Kanske det enklaste målet han gjort den här säsongen” säger kommentatorn i C Mores sändning.

HV:s lyft – upp på en elfteplats

Ett par minuter senare gjorde Tambellini mål igen. Detta efter en rejäl projektil på direktskott i powerplay. Hårdare än så är det svårt att skjuta. Då kanske Rögle trodde på en vändning i matchen.

Men med cirka 90 sekunder kvar att spela av den andra perioden gjorde Andy Miele ett viktigt mål för HV. Tremålsledning kom efter att amerikanen dragit målvakten och lagt in 5-2. Emil Andrae gjorde därmed sin fjärde assist i matchen.

Med lite mer än tio minuter att spela av matchen gjorde sedan Fredrik Forsberg 6-2 för HV efter en väldigt skicklig fint som plockade bort Rögle-backen helt.

De siffrorna höll i sig och HV71 skuggar nu Rögle, som ligger tia. Det skiljer nu bara två poäng mellan lagen.