Färjestad kom ut bra och Daniel Viksten satte matchens första mål efter ett snyggt anfall med en vacker assist av Patrik Lundh.

– Det är perfektion i det han gör. Det kan se enkelt ut, men rörelserna är perfekta, säger kommentatorn Patrik Westberg i C More om Lundh.

Efter en duell tvingades även Rögles Riley Sheen utgå och han kom inte mer till spel under kvällen.

Om Färjestad inledde den första perioden bra så var det Rögles tur att inleda den andra perioden bra.

Dennis Everberg gjorde ett tidigt mål.

Matchstraff – efter otäck smäll

Men Rögle skulle åka på en smäll.

Michael Lindqvist blev rejält tacklad av Adam Edström i en duell där han inte såg Edström komma och Lindqvist föll och höll sig för huvudet. Matchen var Edströms första sedan återkomsten till SHL från NHL-campen i Nordamerika.

– Adam Edström är inte en ful spelare, men Micke Linkvist ser ju ingenting och därför blir det våldsamt farligt, säger Westberg i C More.

Efter en kortare videogranskning fick Edström matchstraff.

Färjestad lyckades inte utnyttja powerplay, i stället var det Rögle som skulle sätta ledningsmålet. Med 18 sekunder kvar bombade Adam Tambellini in 2-1-målet.

Bara någon minut in i den tredje perioden kvitterade dock hemmalaget via Marcus Westfalt. Men Rögle återtog ledningen nästan omgående via amerikanen Michael Kapla.

Och då svarade Färjestad direkt när Remi Elie satte 3-3.

Tre mål på 69 sekunder.

Målkalaset fortsatte och Per Åslund fullbordade vändningen när han satte 4-3-målet.

Det blev inga fler mål och Färjestad vann med 4-3.

Efter matchen var Everberg nedstämd.

– Det är lite väl flängigt för oss i tredje perioden, vi kommer ut med ledning och det blir väl inte riktigt som vi tänkt oss. Vi släpper in tre mål..., säger han i C More.

Färjestads Per Åslund var desto gladare.

– Det var skönt att få till ett mål, det har gått lite emot. Skönt för gruppen så klart att vi vände och vann. Rögle tar över i andra men vi visade i tredje att vi är ett bra hockeylag, säger han i C More.