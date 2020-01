Matchhjälte direkt efter succén i JVM

Först spelade han hem ett JVM-brons till Sverige.

Sen avgjorde han i sin återkomst – Linus Öberg tryckte in 2-1 med mindre än minuten kvar för sitt Örebro mot Växjö.

Det blev även slutresultatet.

– Skönt att få de målen. Ibland har man turen att stå på rätt plats och då är det bara att mata in den, säger Öberg till C More efter matchen.