Cam Abbott ville se sitt lag gå ut och tävlade från start. Spelarna svarade med att ge sin tränare precis vad han ville ha.

Rögle kom ut frenetiskt, vann alla dueller och tryckte ner de regerande mästarna Växjö Lakers. Fem minuter in i den första perioden kom också ledningsmålet i numerärt överläge. Michael Kapla sköt från blålinjen och skottet hittade in mellan benen på Emil Larmi, lite oklart om den styrdes via Rodrigo Abols på vägen.

Innan perioden var slut hade Adam Engström utökat till 2–0.

– Jag försöker bara få det (skottet) på mål och så lyckas det komma upp bra i krysset där. Men det är tack vare Albin (Sundsvik) framför mål, jag får tacka honom, säger Engström i TV4 Play.

Rögle saktade inte ner farten och knappt två minuter in i den andra perioden gjorde Brady Ferguson 3–0.

Halvvägs in i matchen hade Växjö bara fått i väg fem skott på mål och det fanns få tendenser som talade för att smålänningarna skulle ta sig in i matchen.

Sylvegård sågar sitt lag: ”Piss”

Då fick de ett numerärt överläge som Marcus Sylvegård utnyttjade och sköt in en reducering.

– Det enda bra jag gjort i denna match hitintills, säger han i periodpausen till TV4 Play.

Resultatet stod sig efter två perioder och Sylvegård var allt annat än nöjd med sitt lag i pausen.

– Piss, rent ut sagt. Jag tycker inte vi spelar med pucken, vi bara skickar bort den till dem och jag tycker det är mycket slarv. Jag vet inte vad jag mer ska säga. Det duger inte, säger han i TV4 Play och fortsätter:

– Man får titta sig själv i spegeln och reflekterar vad man gör här och ha lite jävla pondus. Jag vet inte vad vi gör där ute just nu faktiskt.

Matchen pågår.