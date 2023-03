Stämningen gick att ta på när HV71 och Skellefteå gjorde entré i Husqvarna Garden under tisdagskvällen. Hemmalaget kämpar för att undvika kval samtidigt som Skellefteå vill knipa förstaplatsen i ligan. Tidigt under den första perioden fick HV71 ett numerärt överläge. Joseph LaLaggia sköt pucken som Nick Shore styrde in. Ledningsmålet var ett faktum, men därefter var bortalaget bättre. Skellefteå tryckte på och hade flera bra chanser, men Joni Ortio stod i vägen med ett storspel.

Skellefteå fortsatte att styra matchen i den andra perioden, och hade ett jätteläge direkt i den andra perioden. Oscar Möller hade i stort sett öppet mål, men Ortio touchade pucken med klubban som gick utanför.

Bortalaget var det bättre laget, men det var HV71 som utökade ledningen – på ett märkligt sätt. Andy Miele blev upphakad och straff utdömdes.

Märkliga målet godkändes

André Petersson klev fram och tappade pucken vid två tillfällen (!) innan han lade in pucken bakom Linus Söderström.

Straffen tvingade fram en videobedömning och godkändes till publikens stora jubel.

– Det är sällan det händer. Förut fick man inte videobedöma straffar ens. Men pucken rör sig framåt på ett korrekt sätt. Han tappar pucken först, men den rör sig framåt i åkriktningen. Den har fart framåt så då får han leta upp den igen. Sen får han dra den åt sidan men han har ju farten framåt, eller snett framåt, säger domare Andreas Harnebring om straffen i C More.

I båset stod en nervös Emil Andrae.

– När han tappade pucken trodde jag han skulle missa. Petersson kan bjuda på lite galna grejer ibland, säger backen i C More.

Målet betydde 2–0 som var ställningen efter två perioder. I den tredje perioden bevakade HV71 sin ledning, och matchen slutade 3–0 efter Petersson gjort kvällens andra mål i öppen bur. Resultatet betyder att det skiljer tre poäng ner till Brynäs, samtidigt som Gävlelaget har 16 mål upp till Jönköpingslaget.

Dramatiken i bottenstriden över? Nu talar allt för det. HV71 är kvar i SHL samtidigt som Brynäs tvingas till kval.

Läget i toppstriden? Efter Skellefteås tredje raka förlust leder Växjö med tre poäng före Saik inför den sista omgången.

Texten uppdateras.