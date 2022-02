Märkliga scenerna: ”Jag som är hård”

Krisande tabelljumbon Djurgården tog under lördagskvällen emot tabelltrean Luleå med fyra raka vinster i SHL.

Tvärtemot vad tabellen och trenden visade var det Djurgården som inledde piggast och som efter drygt halva första perioden tog ledningen. Tim Söderlund tog sig in i offensiv zon och letade länge efter ett passningsalternativ. När det inte dök upp tog han själv tag i saken och stänkte in 1-0-målet.

Vilt firandes hoppade han upp mot plexiglaset som knäcktes och matchen fick pausas en längre tid för att arenapersonal skulle kunna byta ut det sargade glaset. De fick också stöttning av Luleås Linus Omark som med hjälp av klubban fick bända upp det trasiga plexiglaset ur dess springa.

När Söderlund i periodpaus fick frågan från C Mores studio om det var han som var för hård eller materialet var för svagt svarade han snabbt.

– Nä, det är jag som är hård.

Innan periodpausen hann Djurgården också utöka ledningen genom Marcus Sörensen som kunde peta in 2-0-pucken efter att Ludvig Rensfeldt avancerat in i offensiv zon och slängt in pucken mot mål.

Replikerade efter bara 25 sekunder

Under den andra perioden hade Djurgården ett gäng powerplay att utnyttja för att utöka sin ledning, i stället var det Luleå som i numerärt underläge fick in reduceringsmålet efter en stökig situation i målgården.

Men bortalaget fick inte ens glädjas i 30 sekunder. Djurgården hade fortfarande tid kvar i powerplay och Tim Söderlund var rätt man på rätt ställe när han tog hand om en retur av Joel Lassinantti och gav hemmalaget åter en tvåmålsledning.

Den ledningen stod sig också perioden ut.

Oroande bilder på Eklund – fick ledas ut

Den tredje perioden inleddes trevande. Dryga fem minuter in dök Djurgårdsforwarden William Eklund på en puck framför Luleåmålet, men trycktes i stället in i målburen av Oskar Engsund med ansiktet före.

Efter den hårda smällen blev Eklund liggandes på isen en längre tid innan läkarteamet kunde leda honom av rinken och han tog sig så småningom för egen maskin ut till omklädningsrummet.

Djurgården kunde dock samla sig snabbt och utöka ledningen till klara 4-1.

Kollapsen – släppte in tre mål på tre minuter

När allt såg tryggt ut började sedan Djurgårdens kollaps.

Luleå fick upp ångan och inom loppet av drygt tre minuter hade man hämtat upp hela underläget till 4-4 genom målskyttarna Brännström, Connolly och Komarek.

De siffrorna stod sig och matchen gick till förlängning och även till straffar. Där var det hemmalaget som till sist fick med sig extrapoängen efter att Tim Söderlund för tredje gången hittat nätet bakom Lassinantti.

