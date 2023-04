Örebro har kniven mot strupen efter påskdagsmatchen i Västerbotten. Skellefteå vann med 3-2 efter att Jonathan Pudas avgjort en högdramatisk tillställning i den femte perioden.

– Det är perioder i matchen där vi är riktigt bra, sedan är det perioder där vi är tillbakapressade. Det är väl en 50/50-match, men de har lite mer lägen och hittar ribban bland annat. Vi håller dem ändå på utsidan och vi har en del chanser, tycker Mathias Bromé som själv hade ett vasst läge i fjärde perioden när pucken letade sig förbi Linus Söderströms vänstra stolpe.

Örebro gjorde för övrigt mål för första gången på knappt 125 minuter i semifinalen. De blev nollade i både match 3 och 4, men Milton Oscarsson gjorde det förlösande 1-0-målet redan i den första perioden under lördagseftermiddagen.

– Klart att det var skönt att göra mål. Vi får momentum på det och kan bygga vidare på det. Vi spelar bra efter målet också. Men det handlar om att vinna. Jag är jävligt revanschsugen till tisdag, säger Bromé.

Passningen till C More

Örebroforwarden var själv iblandad i en situation som skapade känslor i bortalagets bås. Han klev vid ena sarghörnet ut mot Skellefteås Elias Salomonsson, som ramlade till isen, varpå närkingarna började gestikulera mot domarteamet.

Liknande scener utspelade sig i Örebrobåset under förlängningen när Andreas Wingerli föll i mittzonen efter att ha passerat Rasmus Rissanen. Då syntes ”diving-tecknet” från Örebro-spelare, som skrek på domarna för en utvisning.

Mathias Bromé, som själv fälldes för just diving i kvartsfinalen mot Timrå, ville inte gå in på någon av händelserna i detalj utan bestämde sig i stället för att rikta fokus mot C More, som sänder matcherna.

– Det beror helt och hållet på vad C More säger. När de säger någonting, så blir det oftast så. Jag håller mig till det.

Då får man ratta in deras sändning?

– Om C More ligger och trycker på det, då blir det någonting av det.

Hur ser du på situationen med Salomonsson, det är du som kommer ut mot honom vid sargen när han faller?

– (tystnad)... Mm. Ja. Vi jobbar på.

Bromé var inte nöjd efter förlusten under söndagen. Foto: OLA WESTERBERG / BILDBYRÅN

Skellefteå har efter segern under påskdagen matchboll på tisdag när lagen möts på nytt.

Mathias Bromé vet att det kommer bli fullsatt i Behrn Arena och väntar sig ett lika starkt hemmastöd som det varit tidigare under slutspelet.

– De vet att de är fantastiska och de har stötta oss hela säsongen. Vi har haft ett otroligt tryck i slutspelet. De ska vara vår sjätte utespelare, avslutar han.