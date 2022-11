34-åringe Mario Kempe har inte spelat i SHL sedan han lämnade Modo 2014.

Det har blivit många år utomlands sedan dess. Både i nordamerika, men främst i KHL.

Nu står det dock klart att Kempe återvänder till SHL.

Enligt uppgifter till Expressen är Mario Kempe överens med Luleå, som vinner kampen om stjärnforwarden, som jagats på många håll under hösten, på en begränsad marknad.

Har jagats av Luleå hela hösten

Mario Kempe har kopplats samman med Luleå tidigare. Redan i juni var han aktuell kring Luleå då han började följa klubben på instagram och folk trodde att han redan då var på väg.

– Jag började bara följa dem på Instagram, svarade han och ville lägga allt fokus på rehabiliteringen efter sin skada.

Kempe bekräftade också att Luleå, bland många andra, hört av sig under hösten.

Men då har klubben inte velat gå med på Kempes krav. Nu har parterna kommit överens, enligt vad Expressen erfar.

Om inget oförutsett inträffar kommer han att presenteras av klubben inom någon dag, och klubben får således in den spetsvärvning man varit på jakt efter under en längre tid. Så sent som i förmiddags meddelade klubbens GM Stefan ”Skuggan” Nilsson att man trots värvningen av Tomi Sallinen skulle värva en spetsspelare.

Nu är 34-årige Kempe överens med klubben, och han kommer att ansluta till klubben inom kort.

Mario Kempe samt Stefan ”Skuggan” Nilsson har sökts för en kommentar, utan framgång.