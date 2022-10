Både Leksand och Malmö kom till spel med varsin förlust i ryggen.

Leksand i Gävle mot Brynäs och Malmö hemma mot Luleå.

Inget av lagen hade tidigare två förluster i följd under säsongen, men nu har Malmö det.

Trots en massiv skottkavalkad på Leksandsmålvakten Mantas Armalis i första perioden fick man inte hål på honom.

Leksand gjorde istället 1-0 genom Jon Knuts.

Malmö kvitterade i powerplay i den andra perioden, men Leksand hade ändå ledningen när Justin Kloos gjorde 2-1.

Marek Hrivik klackade fram pucken till 3-1

Men matchens stora delikatess var det Leksands återvändande storstjärna Marek Hrivik som bjöd på.

När han spelade fram Carter Ashton till 3-1 så tog han ner pucken med skridskon och klackade fram den till sig själv, innan han spelade fram Ashton.

– Herregud, vilken passning. Det är inte klokt, sa C Mores Richard Hermansson i sändningen.

Marek Hrivik berättaratt han tidigare spelat fotboll i Slovakien – men att klacken knappast hänger ihop med det.

– Ha ha, det skulle jag inte säga att det beror på det, säger Hrivik.

– Jag såg bara pucken komma, jag försökte ta hand om den med benet och fick fram den och vi gjorde mål, så det var bra. Det var bara tur, sa Hrivik.

Det var andra matchen sedan återkomsten den här hösten och han säger att tempot är det som blir det viktigaste att komma in i när han kommer in så här sent inpå säsongen

– Det är alltid tempot som blir det tuffa här i början, men jag hoppas komma in i det så snabbt som möjligt, säger Marek Hrivik.

Mantas Armalis räddade 39 skott

Trots att siffrorna rann iväg till 4-1, så var det inte ett ofarligt bortalag. Man sköt iväg hela 40 skott.

Mantas Armalis gjorde flera bra räddningar, bland annat på Emil Sylvegårds friläge vid ställningen 2-1.

– Det kanske avgör åt vilket håll den här matchen ta sig, säger Emil Sylvegård.

Mantas Armalis stod sin tredje raka match och ser ut att ha blivit Leksandstränarnas val i kampen mot finländaren Kasimir Kaskisuo.

– Jag har kommit in bra här. Men samtidigt har jag fått hjälp. Även om Malmö skjuter mycket, så är det många skott som är rätt, som kommer utifrån, så det gör det lite enklare för mig, säger Armalis.

Inför matchen hade inget av lagen förlorat två raka matcher, nu är det bara ni kvar av er.

– Det tycker jag utmärker bra lag. Man studsar tillbaka direkt. Vi spelar utifrån planen idag och visar att vi är ett lag att räkna med.