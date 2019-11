”Pinsamt - skäms över att stå i båset”

HV 71 jagar sin tredje raka seger och fick en bra start borta mot Leksand. Redan efter två minuter pangade Martin Thörnberg ledningsmålet och bara några minuter därefter gjorde Johannes Kinnvall 0–2 för Jönköpingslaget.

Således en tung start för hemmalaget Leksand som agerade direkt. Målvakten Axel Brage, som släppte två av fyra skott bakom sig, byttes ut och Janne Juvonen ersatte honom.

– Matchen blev kort för hans del, säger C Mores Mats Lilja.

– Tufft för Brage, inte alls hans fel, kommenterade Petter Rönnquist i C more.

Janne Juvonen kunde inte heller hålla tätt. Efter drygt tio minuter spelade utökade Joakim Andersson ledningen, då HV spelade men en man mindre.

0–3 var ställningen efter den första perioden och hemmapubliken buade ut laget när de lämnade isen.

– Vi kan inte göra det så mycket sämre. De vinner alla närkamper och det är inställningen som är den stora skillnaden. Det är vår sämsta period den här säsongen, säger Leksands Mattias Karlsson till C More.

Roger Melins ilska: ”Pinsamt”

– Det är inte någon som är på tå. HV är bra, men vi måste arbeta för varandra. Det gäller att ta nya tag i tredje, fortsätter Karlsson.

HV71:s Martin Thörnberg var betydligt gladare.

– Vi är väldigt effektiva och tar verkligen vara på chanserna. Nu ska vi vara noggranna och fortsätta spela bra förvarsspel.

Roger Melin var precis som Karlsson kritisk mot sitt lag.

– Det finns inga ord. Det här är bland det sämsta jag sett. Jag skäms fan över att stå i båset. Det är riktigt dåligt inför en fullsatt hall att bete oss som vi gjorde. Det är pinsamt. Det är ingen som vill vara där. Ingen som vill ta en närkamp – eller åka skridskor. Nej, det är riktigt jävla dåligt och jag vill be om ursäkt till alla som har sitt hjärta i Leksand, säger tränaren i C More.

Matchen pågår.