Örebro tappade en tvåmålsledning mot Brynäs.

Men trots det lade man beslag på bonuspoängen.

Rasmus Rissanen avgjorde i förlängning.

Nu har Brynäs tre poäng upp till HV71 inför lördagens ödesmatch.

– En stor besvikelse och jag är jätteledsen just nu, säger Brynäs tränare Mikko Manner till C More.