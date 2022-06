Marcus Westfält värvades av Modo från Västervik tidigt under silly season.

Den 22-årige centern skrev på för ett år med Modo och presenterades den 4 maj.

Men mindre än en månad senare, så är han förlorad.

Enligt uppgifter till SportExpressen har Färjestad velat ha en svensk center, och valet har handlat om två spelare.

Mikael Frycklund från Västerås, som anses som en mer färdig spelare och som levererat under flera år i allsvenskan, samt Marcus Westfält, som är på ordentlig uppgång.

Marcus Westfält till Färjestad

Nu har Färjestadsledningen bestämt sig. Det blir Marcus Westfält som värvas. Det innebär också att Modo tappar Westfält, innan han ens hann spela en enda match för klubben. Detta trots att det dementerades ganska kraftigt av agenten Thomas Sjögren när ryktena senast tog fart förra gången.

– Marcus har haft intresse från SHL under våren, men det har vi tackat nej till. Det stämmer inte att Marcus är klar för Färjestad, utan planen är att han ska spela i MoDo kommande säsong. Sedan kan det förstås bli så att det dyker upp anbud under våren, men just nu finns det inget konkret från SHL, sade Sjögren till Örnsköldsviks Allehanda.

Det blir den andra spelaren i truppen som nyttjar en SHL-klausul, efter att Sam Vigneault gått till HV71.

Klubben riskerar fortfarande att tappa spelare med allsvenska avtal. Både David Bernhardt och Riley Woods har SHL-intressen på sig, och kan bryta en bit in i juli månad. För de spelarna som representerade Modo under förra säsongen, så utgår en ersättning. Klubben som ersätts för Marcus Westfält blir dock Västervik, som på en 22-årig svensk spelare får en ersättning på ett par hundra tusen kronor från SHL-potten.

Modo ersätts endast med de utläggen man haft sedan 1 maj.

Färjestad har ännu inte presenterat värvningen av Westfält.

TV: Färjestad svenska mästare