Det har gått en vecka sedan det mest galna transferfönstret på många år stängde.

Mängder av spelare kom in de sista dagarna, och detta under en pandemisäsong, då klubbarna tvingats hålla läktarna stängda för merparten under nästa två månaderna.

Ändå spenderades det pengar i mängder. I fullständigt galna mängder.

Vad kostade det att göra den här typen av värvningar?

I veckans sillyrum kommer svaret vad det kostade att göra ett stort avtal av dessa värvningar i runda slängar. Vi kan direkt slå fast att det inte är Marek Hrivik som hamnar på den dyraste månadskostnaden. Långt därifrån.