Förvirrad målskytt: ”Jag såg det inte...”

Det var mållöst genom första perioden och nästan hela andra perioden i Stockholm och när tiden rann ut under mittperioden trodde de flesta att det var dags för paus.

Men så blev det inte.

Istället syntes det tydligt på reprisen att pucken faktiskt var inne och vände efter ett skott från Rasmus Rissanen.

Domarna valde att videogranska och mycket riktigt – Örebro tog ledningen i matchen.

Även målskytten Rasmus Rissanen var förvirrad.

– Jag såg det inte, men jag tar det, sa han i paus.

Det var hans andra mål för säsongen.

– Det känns bra (att göra mål), men det känns bättre att vinna, avslutade Rissanen till C More.

Djurgården förlorade femte raka

Det var en match som pendlade fram och tillbaka men där båda målvakterna spikade igen så mycket det gick.

Sebastian Strandberg intervjuades även han inför den tredje perioden av C More och gav klara besked på vad som gällde.

– Tråkigt att vi släpper in ett mål, vi hade velat gå in här med 0-0. Jag såg inte riktigt situationen så kan inte uttala mig om den. Vi ligger under med ett och ska vinna det här.

Vad som skulle krävas?

– Göra mål.

Men så blev det inte.

Istället var det Örebro som utökade sin ledning när matchtiden började rinna ut genom Linus Öberg.

När Djurgården skulle satsa allt på att jaga ikapp hann Mantas Armalis bara ställa sig i båset innan Kristian Näkyvä prickade in pucken från egen zon.

3-0 till Örebro blev slutresultatet och innebar att Djurgården förlorade sin femte raka match.

