Matchen i Malmö var jämn i lite drygt åtta minuter. Sedan trampade Örebro gasen i botten och gjorde tre mål på lite mindre än fyra minuter.

Mathias Bromé inledde målskyttet knappt nio minuter in i matchen.

– Jag ser inte att den går in först. Men hör att Eklind ropar att den går i mål. Sätter man en sån blir det ketchupeffekt i livet, säger Bromé till C More.

Kort därefter var det dags för 2-0, den här gången var det Filip Berglunds tur att skriva in sig i målprotokollet.

Bara en dryg minut efter Berglunds mål var det dags för Bromé igen. Efter en snabb spelvändning kom Bromé fri med Malmös målvakt Adam Werner.

Där gjorde Bromé inga misstag, utan bjöd i stället på ett läckert avslut. Bromé bjöd på en klassisk Peter Forsberg/Kenta Nilsson-dragning där han tog med sig pucken åt vänster, fick med sig Werner innan han lade tillbaka pucken till högersidan och petade in den i det öppna målet.

– Jag pratar mycket med Kalle Holmberg i Djurgården (fotboll) om hur det är att ha det lite jobbigt ibland. Nu har han gjort mål i tre raka och jag hängde två i dag. Det var skönt, säger Bromé.

Ilska i Malmö: ”Det är pinsamt”

Malmös Johan Olofsson gjorde sin 300:e match för Redhawks. Han var nöjd med Malmös första fem minuter. Därefter gick det mesta fel, enligt honom.

– Det ser för jävligt ut och det är pinsamt, säger Olofsson till C More.

Olofsson har svårt att förklarar vad som gick fel för Malmö i första perioden.

– Jag har ingen aning. Det är konstigt att våra första fem är ganska bra. Men när vi får första målet emot oss tar de över helt, säger han.

Matchen pågår.

