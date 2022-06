Det har varit kämpiga år för Malmö. Man har länge fått sota för gamla synder, men ekonomin stabiliseras år för år, och nu kan man addera en miljon kronor på det egna kapitalet, som nu uppgår till 8.6 miljoner.

– Kravet är att man ska ha ett eget kapital som är två procent av omsättningen, säger Mats Larsson.

– Sedan fortsätter detta för varje år som går nu. Det är fem procent nästa år, året efter blir det åtta, och slutligen ska det landa på tio procent, fortsätter han.

Redhawks omsättningen senaste säsongen var 111 miljoner kronor.

Anledningen till att man valt att gå denna vägen med procent på omsättningen är den stora skillnad som de 14 olika SHL-klubbarna har i form av arenor, restaurangverksamhet och liknande.

Vissa klubbar äger sina arenor helt själva och får då en omsättning på exempelvis kringförsäljning.

Kravet för elitlicens ändrat

Därför har man infört att kravet för elitlicens ligger på en procentsats av omsättningen.

– Men det innebär också att vi om fyra år ska ligga på ett eget kapital på 12-13 miljoner eftersom vi räknar med att vår omsättning går upp, säger Mats Larsson.

SHL-bidraget som delades ut säsongen 2021/2022 blev 44 miljoner. Nästa säsong räknar man med att det ska gå upp till runt 45,5 miljoner.

Säsongen 23/24 går det nya tv-avtalet in, och då kommer det gå upp runt tio miljoner kronor per klubb, under förutsättning att serieupplägget fortfarande är 14 klubbar i SHL.

– Det kommer sedan öka för varje år fram till det löper ut, säger Mats Larsson.

Hur ser du på er ekonomi?

– Vi känner oss trygga i den. Det är flera säsonger i rad som vi gör svarta siffror. Det känns skönt att kunna göra det med pandemisäsonger bakom oss och det faktum att vi inte presterat särskilt bra sportsligt. Vi hoppas så klart på ett lyft.

Är det i biljettintäkter ni vill ta ett kliv och tjäna mer?

– Där finns det väldigt mycket för oss att hämta. Men det kräver också att vi presterar bättre på vår hemmaplan. Det är den krassa sanningen. Folk blir så enormt besvikna på oss när vi inte gör ett bättre resultat hemma i Malmö Arena.

– Vi hoppas att de som köper lösbiljetter vill göra det åtminstone någon extra gång per säsong. Det är den typen av besökare som kan hjälpa oss upp till att göra mer intäkter och bygga något bättre. Men vi har en ganska blygsam budget satt för biljetter och säsongskort.

Vad ligger den på?

– Runt 15 miljoner totalt, säger Mats Larsson.