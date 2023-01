För snart två månader sedan diagnostiserades Rhett Rakhshanis fru Sharlene med cancer i tjocktarmen.

Kort därefter valde Rhett Rakhshani att avsluta sin aktiva ishockeykarriär, som då pågick för fullt i tyska Wolfsburg för att kunna stötta sin familj med frun och deras tre döttrar, Georgia 2 år, Scarlett 4 år och Stella 6 år.

Sjukvården i USA är dock inte uppbyggd på samma sätt som i Sverige.

Tuffa behandlingar bekostas på egen hand och det kostar enorma summor som måste betalas ur egen ficka.

Därför väljer nu två av hans tidigare klubbar i Sverige, Växjö Lakers och Malmö Redhawks, som möts just under kvällen att under ett par veckor göra en insamling till förmån för familjen och vården för Sharlene.

Bakom initiativet står Patrik Sylvegård, vd i Malmö Redhawks.

– Jag vet att både Malmö och Växjö varit betydelsefulla för Rhett och hans familj. Jag kontaktade då Johan Markussson (vd, Växjö Lakers) för att fråga om vi skulle göra något tillsammans, säger Sylvegård.

Vad betydde Rhett Rakhshani för dig och Malmö Redhawks?

– Väldigt mycket. Det är en underbar kille och under hans år hos oss så bidrog han och hans fru väldigt mycket till sammanhållningen. Hans fru och Noah Welchs fru (syster till Sharlene) bidrog mycket till sammanhållningen runt alla. Det lilla vi kan göra känns väldigt bra för oss. De har varit hemma hos mig och det är väldigt fina människor, fortsätter Sylvegård.

Växjös sportchef Henrik Evertsson delar bilden av Rhett Rakhshani, med familj.

– Rhett är nog en av de mesta sociala och varma killar som jag träffat på i det här yrket. Det är en person som är omöjlig att inte tycka om. Personen Rhett fastnar för mig. Jag känner frun också och det är otroligt fina människor. Som hockeyspelare minns många honom, men jag tycker nästan personligheten var det finaste med honom när han var här.

Rhett Rakhshani spelade i sex klubbar i Sverige.

Han värvades till HV71, och sedan värvade Henrik Evertsson honom till Växjö 2012. Därefter blev det spel i Linköping, Malmö, Frölunda och Djurgården.

Den här säsongen var den första på tio år som han inte spelade i SHL.

Nu är karriären över, där familjen går den tuffaste matchen av alla.

Den mot cancern.

Då vill hans två tidigare klubbar göra sitt och samlar pengar till den 2 februari, då klubbarna på nytt möts i Malmö.

– På något sätt så drabbar det alltid de goda och det känns förstås väldigt bra att vi kan göra något, säger Henrik Evertsson.