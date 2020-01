Leksand hade vunnit två raka matcher i SHL och kom till matchen mot Örebro med gott självförtroende - något som också märktes på isen då Leksand körde över gästerna spelmässigt och dominerade matchbilden genom hela första perioden.

Men hemmalaget fick inte in någon puck bakom Dominik Furch i första perioden, och i stället kunde Lukas Pilö sätta matchens första mål när han sköt 0-1 för Örebro.

Mathcen fortsatte sedan i samma tema och när 60 minuter var spelade så hade Leksand skjutit 39 skott på Dominik Furch utan att överlista den tjeckiska målvakten.

Efter den första perioden hyllades Furch av målskytten Pilö:

– Vi får tacka Furch för hans första period, han har varit grym för oss, säger han i C More.

Stjärnans bedrövelse: ”Känns skit just nu”

När Mattias Ritola, som hade ett jätteläge i första perioden, summerar matchen i C More efteråt är han bedrövad över att Leksand inte fick in pucken.

– Det är riktigt tungt just nu. Vi kommer ut bra och kör hela vägen men vad ska man säga... Det är tungt, säger han och fortsätter:

– Vi är på hemmaplan och skjuter 40 skott men gör noll mål, det är rent utsagt bedrövligt. Det känns skit just nu.

Leksand åker nu ned några snäpp i tabellen och når på grund av Oskarshamns seger mot Frölunda den absoluta botten av SHL. Efter 33 omgångar är Leksand sist i SHL och i nästa omgång väntar ett riktigt ångestmöte då de ställs mot bottenkollegan Oskarshamn på bortaplan.