Formstarka Skellefteå fick en smakstart i mötet med Leksand. Oscar Möller gav hemmalaget ledningen efter 6.23 och Joakim Lindström ökade på till 2-0 drygt tre minuter senare.

Ytterligare tre minuter senare blev det nytt jubel i arenan. Jesper Frödén tog tillvara på en retur och skickade in pucken i mål. Men i stället för 3-0 slutade sekvensen med ett matchstraff för Skellefteå. Andreas Wingerli fick 5+20 minuter för checking to the head efter att han åkt in framför målet och kört på Leksands målvakt Janne Juvonen – precis innan Frödén skickade in pucken i nät.

– Är det kontakt med huvudet blir det tyvärr checking to the head. Det kan man tycka vad man vill men jag har inga kommentarer, säger Skellefteås lagkapten Oscar Möller om situationen i C More.

– Håll dig därifrån så blir det inga tveksamheter, säger tränaren Tommy Samuelsson.

Två snabba mål av Leksand

I spel fyra mot fyra reducerade sedan Marek Hrivik och i numerärt överläge kom även kvitteringen genom Daniel Gunnarsson. Men Robin Alvarez såg till så Skellefteå ändå fick gå till pausvila i ledning. Med 56 sekunder kvar att spela prickade han in 3-2.

Matchen pågår.

