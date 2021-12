Lycksell hjälte – i Växjös straffseger

Växjö bröt sin fyra matcher långa förluststrend i torsdags när de var på besök i Linköping, men de jagar fortsatt efter formen.

Timrå däremot, har på senare tid höjt sig och börjat plocka poäng, bland annat en viktig seger senast mot Malmö som fanns precis ovanför kvalstrecket.

Och det var det formstarkaste laget som gjorde första målet – efter en mållös första period.

Det var lägen åt båda hållen i inledningen, där hemmalaget Växjö styrde matchen men Timrå stod för några vassa kontringar.

Skotten vann Växjö med 15-6.

Timrå tog vara på två powerplay

I mittperioden fick båda lagen möjlighet i numerärt överläge direkt efter varandra.

Växjö först, utan att skapa någonting och tiden rann ut. 24 sekunder senare fick Pontus Holmberg sätta sig i utvisningsbåset och när Ty Rattie lämnades framför mål för dubbla chanser överlistade han Adam Åhman på andra försöket.

Det resultatet stod sig till paus.

Men kvitteringen kom.

Efter att Växjö klarat av ett boxplay kontrade de och Martin Lundberg försökte hitta en passning in till attackerande spelare framför mål. Istället gick den via en Timråklubba och in i mål.

Med lite mindre än två minuter kvar såg matchen ut att ticka mot en förlängning, men två mål till skulle hinnas med.

Ännu en gång i powerplay från gästerna – och när Växjö tog ut målvakten kvitterade Växjö genom Olle Lycksell.

En mållös förlängningsperiod slutade i straffar.

Då klev han fram igen, Lycksell, och avgjorde.