Växjö vann första kvartsfinalen med 1-0 på hemmais, medan Luleå lyckades ta revansch i Norrbotten genom 2-0 i match två.

I en matchserie där båda lagen ännu inte gjort mål i samma match, började matchen i ett ganska låst läge. Luleå var tunga under den första perioden och kunde då skryta med att Växjö enbart mäktat med ett mål på sju perioder.

Imponerande av Luleå då Växjö skapat en del målchanser i alla matcher hittils.

Men det skulle lossna tidigt i den andra perioden. Efter cirka tre minuter hittar Häman Aktell in genom en klunga av Växjö- och Luleåspelare och slår in ledningsmålet från relativt långt håll.

Brendan Shinnimin svarade nästan omgående med sitt fjärde slutspelsmål.

Luleås tunga smäll – två insläppta på en minut

Växjö skulle sedan göra två mål på ungefär en minut mot slutet av andra perioden. Därmed fick Växjö den utdelning man samlat ihop till under matchens gång.

Uppförsbacken skulle bli ännu tyngre för Luleå. Leo Komarov gav sig på en Växjö-spelare och började dela ut knytnävar. Slagsmålet gav den finska spelaren matchstraff.

– Jag ser att han tar tag i Kelle (Joel Kellman) och sen försökte jag gå in och skydda honom. Jag förstår att han (Leo Komarov) försvarar sig själv men kanske inte när någon ligger ner, säger Växjös Glenn Gustafsson i C More.

Matchen pågår och med en period kvar att spela står det 3-1 för Växjö Lakers.