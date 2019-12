Luleå var SHL:s mest formstarka lag och kom till matchen mot Färjestad med sju segrar i ryggen (med segrar efter förlängning och straffar inräknade) och även den här matchen började lovande för Luleå när Isac Brännström fick in pucken bakom Arvid Holm i en trång situation.

Per Åslund kvitterade i inledningen av den andra perioden för Färjestad på ett direktskott och 1-1 stod sig i fem minuter innan Niklas Olausson gjorde 2-1 för Luleå. Målet kom efter en snabb spelvändning i ett boxplay där Luleå kom två mot en och Olausson valde att skjuta.

Endast 14 sekunder senare var det till slut också dags för Färjestad att göra sitt andra mål i matchen när man själva lyckades göra mål i sitt eget powerplay.

Luleå återtog därefter ledningen några minuter senare när Einar Emanuelsson gjorde sitt tredje mål för säsongen.

”Man är inte känd för sina handleder”

I tredje perioden kvitterade Färjestad för tredje gången och lyckades till slut också vända på matchen. Victor Ejdsell inledde målskyttet fem minuter in i perioden med ett välplacerat skott på passning från Lucas Ekeståhl Jonsson och med fem minuter kvar av matchen satte Gustav Rydahl spiken i kistan med sitt 3-4-mål.

Målet var ett riktigt solomål där Rydahl bröt in från kanten mellan Luleås backar och fick in pucken ur snäv vinkel.

– Jag vet inte vad som hände där, jag försökte bara gå på mål och lägga in pucken. Det skönt att kunna ta tre poäng här, säger han i C More efter matchen.

Han säger att det är ett av hans snyggaste mål i karriären.

– Ja, det får jag nog säga. Man är väl inte känd för sina handleder direkt.

Rydahl är också nöjd med lagets insats.

– Jag tycker vi håller dem utanför oss och backar hem i rätt lägen och går fram i rätt lägen. Våra backar var bra i dag tycker jag.

– Vi vet att vi gör mycket mål och håller vi bara defensiven tät vet vi att vi kan vända alla matcher.

Färjestads seger innebär slutet på Luleås svit med sju raka segrar. Färjestad går också upp på andra plats i tabellen efter Frölundas förlust mot HV 71. Luleå är alltjämt serieledare, en poäng före Färjestad.