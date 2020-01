Luleås smäll – föll tungt mot jumbon

Efter en spelad period i Oskarshamn var gästande Luleå i ledning. Detta efter att Filip Hållander, 19, hållit sig framme på en retur och petat in pucken i mål.

Hans första mål i Luleåtröjan.

– Det var bara att stå där och hugga och slå. Det är kul så klart. Jag har försökt at mig tillbaka efter skadan och det är skönt att kunna hjälpa laget, men jag är en bra bit ifrån där jag vill vara formmässigt, säger Hållander till C More.

Hållander åkte på ett benbrott i inledningen av säsongen och missade därmed JVM i Tjeckien. Han gjorde nyligen comeback i SHL och målet var alltså hans första för säsongen.

Oskarshamn vann mot Luleå

Men jumbon Oskarshamn skulle komma tillbaka mot serieledarna. I den andra perioden lossnade nämligen målskyttet rejält för smålänningarna, som kvitterade genom Johannes Salomonsson.

Arsi Piispanen satte 2-1 och när Filiph Engsund ökat på till 3-1 var det rejäl medvind för Oskarshamn.

Skottstatistiken i den andra perioden? 18-3 till Oskarshamn.

– Verkligen imponerande av Oskarshamn, säger experten Petter Rönnqvist i C More.

Oskarshamn vann matchen med 4-2.