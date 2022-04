Luleås finalknock – körde över FBK

Den första SM-finalen mellan Luleå och Färjestad i bäst av sju matcher.

Det var vad som stod på menyn under lördagskvällen.

Väl i Copp Norrbotten arena kom båda lagen ut i högt tempo för att sätta tonen.

I slutskedet av perioden drog gästerna också på sig en utvisning. Men det stoppade dem inte från att ta ledningen.

Detta sedan Linus Johansson kämpat fram pucken till Per Åslund som överlistade Joel Lassinantti. Detta med två minuter kvar av perioden.

Stjärnan kritisk: ”Måste upp”

Dock svarade Luleå under samma utvisning. Med 55 sekunder kvar av perioden gjorde Jack Connolly 1–1. Det var också ställningen efter den första perioden.

– Det är väl lite tillfälligheter. När man får läget försöker man ta den. Det är bra jobb av Linus där, sade Per Åslund i C More.

I mellanakten föll dock inga mål. Det går inte heller att påstå att något av lagen hade något större övertag med tanke på att skottstatistiken slutade 8–6 i Luleås favör.

– Vi måste upp med tempot. Det finns en hel del att förbättra och jag måste upp också. Det blir lite för mycket fram och tillbaka, sade Luleås Pontus Andreasson.

Luleå med urladdning i tredje

Men i period nummer tre gick det fort två gånger om för hemmalaget.

Först satte Julius Honka 2–1 efter 49 sekunders spel. Därefter gjorde Einar Emanuelsson sitt andra(!) mål för säsongen till 3–1 för Luleå.

Innan matchens slut gjorde även Juhani Tyrväinen 4–1 med knappt fyra och en halv minut kvar. Och trots att Färjestad plockade ut målvakten på slutet kom de inte närmare.

Därmed kunde Luleå ta ledningen i SM-finalserien med 1–0 i matcher.

Finalmatch nummer två spelas i Karlstad på tisdag.

