Att Einar Emanuelsson inte fått målskyttet att stämma den här säsongen har inte gått någon förbi.

Men han har fortsatt att kämpa och bidra på annat sätt.

Och helt plötsligt kom målet i rätt läge att kliva fram – i den första SM-finalen.

– Det får man verkligen säga, jag har tänkt lite bättre sent än aldrig men det känns som att det varit lite drömmar. Speciellt när jag bara gjort ett mål men att det kommer under finalen... det är kul, säger han efter matchen.

Glädjen syntes på Emanuelsson, men även på publiken som lyfte taket i arenan.

– Till att börja med är det en lättnad för egen del att göra mål så där, sen vet jag inte vad som händer. Det är svårt att beskriva, man blir bara så rörd.

”Det var som att taket lyfte – jätteduktig hockeyspelare”

Och speciellt från lagkamraterna.

– Under de målet som blev under säsongen var alla glada, men nu var det liksom tio gånger mer. Det var en mäktig känsla. De har varit med och stöttat under hela året, det är svårt att inte vara rörd. Jag hade svårt att höra vad de säger, alla bara skriker. Det är glädje från alla, de vill en väl.

Efter matchen berömde alla målskytten.

– Oväntad fråga, ha ha. Jättekul tycker jag så klart. Det finns sparkapital i den pojken, säger Henrik Stridh.

– Det var verkligen häftig stämning och när Einar gjorde mål var det som att taket lyfte. Det var häftigt att uppleva, säger Konstantin Komarek.

Han fortsätter:

– Han är en jätteduktig hockeyspelare som har haft det tufft med utdelningen. Man blir jätteglad när han får sätta ett mål, ett så pass viktigt mål också.

”Har varit ett jobbigt år”

Sist han gjorde mål var faktiskt mot Färjestad, i mellandagarna, när han gjorde det åttonde målet i 8-0-segern mot Karlstadlaget.

På frågan vad han hittat för lucka på Dominik Furch skrattar han till och svarar:

– Haha, jag vet inte. Jag känner att det är kul men jag känner inte riktigt att det är läge att vara kaxig heller. Det är liksom två mål på en hel säsong, så jag ska nog fortsätta tänka som jag gjort på att göra jobbet. Blir det mål är det självklart jätteroligt.

Hur har det här året varit?

– Det har ett varit ett jobbigt år på så sätt, det är självklart svårt att inte tänka på det. Men jag har försökt att se de positiva saker som finns, det är klart att det kommer fram när man summerar säsongen. Vi spelar fortfarande matcher så fokus har egentligen varit att förbereda mig för matcherna. Sen har vi ett bra lag med många bra spelare, så jag har försökt hålla mig i form och får man spela så vill man vara med och bidra. Egentligen bara fokusera på det jag kan göra nu framåt.

