Luleås drömsvit bruten av Brynäs

Luleå slog i förra matchen mot Frölunda klubbrekord när man tog poäng för fjortonde matchen i rad, och hade således chansen att bättra på den sviten när man gästade Brynäs under torsdagskvällen.

Ett Brynäs som inför matchen hade tre raka förluster, och som samtidigt ställde en SHL-debutant i målburen i lettländaren Kristers Gudlevskis som bland annat har tre matcher i NHL för Tampa Bay Lightning på meritlistan.

Men det var Brynäs som direkt tog tag i matchen, och redan innan halva första perioden var spelad hade man haft två skott i målramen och ytterligare chanser att ta ledningen.

Men till slut skulle målet komma.

Dmytro Timashov fick till ett rappt handledsskott efter en tekning som letade sig upp i Wallstedts högra kryss, och helt rättvist ledde Brynäs med 1-0. Ett resultat som man tog med sig in i periodpausen.

Luleås kalldusch - Brynäs utökade

Mittenperioden blev bättre för Luleå, där man efter en ganska svag första period nu fick till en del chanser. Den hetaste hade Linus Omarks, vars skott dock prickade stolpen.

Andra periodens snackis blev en situation där Luleås Radek Muzik tacklades av Simon Bertilsson, en tackling som gjorde att Muzik fick ledas av isen. Bertilsson klarade sig dock med två minuters utvisning efter att situationen videogranskats.

Därefter följdes Bertilssons utvisning av ytterligare två på kort tid, och Luleå fick därmed ett jätteläge att kvittera i spel fem mot tre.

Då kom i stället kallduschen. Linus Ölund frispelades i numerärt överläge, och i stället för 1-1 stod det helt plötsligt 2-0 på tavlan till fördel för hemmalaget.

Drömsviten bruten

Det skulle bli än värre för Luleå.

Fyra minuter in i den tredje och sista perioden small det igen, denna gång i Jesper Wallstedts vänstra kryss. Greg Scott drog i väg ett backhandskott och utökade Brynäs ledning till 3-0, och uppförsbacken blev allt brantare.

Men i spel fem mot fyra kunde Luleå äntligen få hål på Gudlevskis, sedan Linus Fröberg styrt in pucken i öppet mål på passning från Linus Omark.

Men närmare än så kom aldrig Luleå, trots att man chansade med att ta ut målvakten i slutminuterna. Brynäs vann med 3-1 och bröt därmed Luleås svit på 14 raka matcher med poäng. En svit som stått sig sedan 18 november när man förlorade borta mot Linköping.

– Det är ett bra jobb från samtliga. Vi slarvade lite med alla utvisningar men grabbarna kämpade på riktigt hårt. Som tur var gick allt bra, det är svårt att anpassa sig till en ny liga men jag tyckte jag kom in i det bättre och bättre, säger den debuterande målvakten Kristers Gudlevskis till C More.

Rögles ledningsmål: ”Det är ett märkligt hockeymål”