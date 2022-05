Luleå Hockey såg ut att vara på väg mot en säker seger och ledning 2-1 i matcher. Tomas Mitell tvingades till timeout redan vid 2-0 och sedan gjorde Einar Emanuelsson 3-0, och det såg säkert ut för hemmalaget.

Då reste sig Färjestad.

Linus Johansson stod för en sen reducering i slutet av första och i mitten av tredje kunde Victor Ejdsell göra viktiga 3-2.

Emanuelsson: ”Jävligt sjukt”

Matchen slutade 4-4 och gick till förlängning. Där tog det fyra minuter innan Einar Emanuelsson avgjorde matchen för Luleå som därmed tar ledning med 2-1 i finalserien.

– Jävligt sjukt. Vi började bra i tredje perioden men jag tycker att luften går ut när de hämtar upp, säger Emanuelsson samtidigt som hela arenan skanderade hans namn.

– Det var gåshud första matchen men det var snudd på värre nu. Jag har svårt att beskriva vad som händer just nu. Bland det skönaste målet jag gjort, säger han i C More.

Färjestads tränare Tomas Mitell var så klart besviken efter matchen.

– Grymt starkt att komma tillbaka och ge oss själva en chans att vinna här uppe. Det tar vi med oss, säger Mitell i C More.

– Det går ut på att vinna. Det är klart att vi är besvikna. Det är bara att ladda om till match fyra.