Två krislag ställdes mot varandra i tisdagens enda SHL-möte. HV71 gästade Luleå – och tog ledningen efter tolv minuter.

Radan Lenc tryckte in 1–0, framspelad av Mattias Tedenby och Joseph Laleggia.

HV71 lyckades också försvara ledningen in i periodpaus och en bit in andra perioden. Där satte 37 förödande sekunder stopp för nästjumbon.

Luleå kvitterade genom Julius Honka, och tog ledningen genom Jonas Rask.

Men smålänningarna revanscherade sig i den tredje perioden. Men sex minuter kvar av matchen stänkte Lenc dit sitt andra för kvällen.

Matchen fick avgöras i förlängning. Där klev Julius Honka fram. Med två sekunder kvar prickade han in avgörandet.

”Bara att trycka dit den”

– Jack (Connolly) tekade bra och det var bara för mig att trycka dit pucken. Jag är glad att den gick in, säger matchhjälten till C More.

Segern bröt den dystra sviten på två raka förluster.

– Överlag gjorde vi en bra match. Det blev en tajt match men vi visade att vi ville vinna, fortsätter Honka.