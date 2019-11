Luleå vann toppmötet efter backens miss

Det var två lag med vind i seglen som ställdes mot varandra i Coop Norrbotten arena på torsdagen. Örebro hade fått med sig 21 poäng av 24 möjliga på de åtta senaste matcherna, och Luleå hade nästan samma starka facit.

Efter en tillknäppt första period tog bortalaget ledningen i början av den andra när Jordan Boucher satte sitt första mål för säsongen.

Men Luleå hade gått upp till en tvåmålsledning innan perioden var över. Bara två minuter innan periodvilan kunde Erik Gustafsson skicka in 3-1 via Örebros Aaron Irving. Backen träffades först av pucken, och när han försökte rensa undan skickade han den i stället rätt in i egen kasse.

– De fick lite momentum från målet och vi måste ladda om, sa Jordan Boucher till C More efter den andra perioden.

Luleå vann stort hemma mot Örebro

Men i stället kunde Luleå gå ifrån ytterligare när Niklas Olausson satte 4-1 i öppen kasse i slutminuterna – vilket också blev slutresultatet.

– Ofta förtjänar man studsarna och vi gör en bra match över 60 minuter. Men det är så klart ruggigt flyt, säger Erik Gustafsson om sitt 3-1-mål.