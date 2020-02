Luleå vann seriefinalen – efter målvaktstabben

Luleå stormar mot seriesegern i SHL.

På lördagen väntade tvåan Färjestad i vad man skulle kunna kalla för en seriefinal.

Då drog också serieledande Luleå det längsta strået.

Petter Emanuelsson gav hemmalaget ledningen i den första perioden men den andra skulle mestadels präglas av en våldsam FBK-offensiv.

Färjestad sköt 15 skott, Luleå 3 – men det var ändå Luleås Isac Brännström som gjorde periodens enda mål fram till 2-0.

Såg inte otagbart ut

Karlstadklubben skapade viss nerv i den tredje perioden och reduceringen kom genom Daniel Viksten i powerplay.

Med drygt tre minuter kvar skickade dock Petter Emanuelsson in sitt andra mål för dagen efter en tveksam målvaktsinsats av FBK:s Markus Svensson.

– Den pucken vill han nog ha tillbaka. Såg inte helt otagbart ut, säger C Mores kommentator Mats Lilja.

I tom kasse kunde också Luleå skicka in 4-1 genom Erik Gustafsson. Thomas Berglunds Luleå leder nu SHL med tio poäng.

– Just nu är jag ruskigt besviken. Vi gör en riktigt bra match tycker jag och vi har möjligheterna men är lite för ineffektiva, säger FBK:s tränare Gereon Dahlgren, som vikarierar för Johan Pennerborn som saknades av personliga skäl, till C More.