Luleå ledde med 2-0 efter mål av Julius Honka och Isac Brännström när spelet plötsligt fick avbrytas.

Anledningen?

Ett hål i isen, som enligt C More gått hela ner till betongen, tog längre tid att åtgärda och den första perioden förkortades. I stället skulle den andra förlängas.

Efter en paus kom spelarna till slut ut på isen för att påbörja den andra perioden. Men det visade sig att problemet med isen inte var åtgärdat och spelarna fick lämna isen igen, utan att ha spelat en sekund av andra perioden.

Det är inte första gången Oskarshamn har problem med isen. Tidigare under säsongen uppstod en liknande situation när Oskarshamn tog emot Färjestad.

Då kunde matchen spelas klart.

Luleå vann efter iskaos

Det kunde även kvällens match mellan Oskarshamn och Luleå.

Efter en dryg timmes paus kunde spelet i östra Småland återupptas. Konstantin Komarek ökade på till 3-0 till Luleå i powerplay, men Oskarshamn svarade och reducerade genom Antti Suomela kort därefter.

– Det var sjukt. Först skulle vi in, och sedan att det var redo att köra. Man får försöka hålla fokus. Vi kommer ut bra men sedan tappar vi det lite, säger Isac Brännström till C More.

Men det var Luleå som var starkast. När Einar Emanuelsson gjorde 4-1 i början var det spiken i kistan och Luleå vann till slut med just 4-1.

– Det kändes bra. Vår kedja hade bra energi hela matchen och fick fast dem många gånger och skapade flera heta lägen, säger Isac Brännström.

Segern var Luleås andra den här veckan och de tre poängen lyfter Luleå till en femteplats i SHL-tabellen. Oskarshamn ligger i sin tur näst sist.