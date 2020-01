Luleå segrare efter förlängningsdramat

Tre raka vinster för serieledarna Luleå.

Fem raka förluster för Linköping.

På förhand var det ett lag som var klart favorittippade – men Linköping tvingade Luleå att avgöra i förlängning och kunde sno med sig en poäng.

Snabb ledning

Även i den här matchen blev det ett snabbt inledningsmål från hemmalaget. Endast 01:06 tog det innan Luleås Jack Connolly spräckte målnollan med sitt tredje mål för säsongen.

– Jag försökte bara träffa målet och som tur var gick den in, säger Connolly till C More efter det.

Men sen skulle det dröja länge till nästa mål, även den signerat en Luleåklubba.

Robin Kovacs sköt in 2-0.

Redan cirka två minuter senare skapade Linköping däremot spänning igen när Broc Little reducerade matchen.

Lycksell räddade poäng

I bottenstriden där alla poäng är viktiga var det Olle Lycksell som blev hjälte när han kvitterade i den tredje perioden och gjorde sitt femte mål i år.

Men det tog bara 2:48 för Einar Emanuelsson att avgöra matchen och utöka Luleås positiva trend.