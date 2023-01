Luleå nollade Rögle – andra raka segern

Rögle har tagit sitt till norra Sverige för mötet med Luleå på torsdagskvällen, och Skellefteå på lördag, efter derbyvinsten senast mot Malmö.

CHL-finalisten Luleå kom från en viktig seger mot Linköping.

Det blev svettiga första minuter för bortalaget när norrbottningarna hade två klara chanser att ta ledningen. Christoffer Rifalk lyckades dock avvärja.

De möjligheterna för Luleå utjämnades när Tony Sund träffade en av Matteus Wards stolpar lite senare, och Riley Sheen från nära håll lyfte pucken i ribban.

Den underhållande starten i Coop Norrbotten arena fick en fortsättning under större delen av första perioden – dock utan några mål (6–9 i skott).

– De är lite snabbare på puckarna, så vi får steppa upp. I nästa period gäller det att hålla i just pucken, menade Erlend Lesund i Rögle i C Mores sändning.

Einar Emanuelsson i Luleå:

– Defensiven är inte så bra hos något av lagen. På slutet skapade Rögle de hetaste chanserna.

Luleås svettiga inledning på andra

Inför den andra perioden skulle börja önskade sig Luleås tränare, Thomas ”Bulan” Berglund, att hans spelare skulle vara hetare framför motståndarmålet.

Och nog tryckte Luleå in en högre växel och Rifalk fick visa högsta klass när han fortsatte att stå emot (på Tomi Sallinens chans till exempel).

Spelet böljade sedan fram och tillbaka – långa stunder utan spelavbrott. Där Luleå fortsatte se ut som det hetaste laget.

Med drygt fyra minuter kvar hade man skjutit tio skott på mål. Rögle ett (totalt blev det två efter två perioder).

Efter 18.05 kunde Rifalk inte hålla emot länge.

Konstantin Komarek gav Luleå ledningen med sitt femte mål för säsongen efter Brendan Shinnimins eminenta framspelning. Fin spelförståelse från hans sida, och en rättvis ledning.

Lite tur hade Luleå trots allt. Pucken tog nämligen på Rifalks mask och styrdes sedan in. Ett nickmål om man så vill.

– Vi dominerar och har bättre chanser. Jätteskönt att få in pucken, konstaterade Komarek i C More efter 40 minuter.

Rögles Ludvig Larsson:

– Vi tar dåliga beslut. Då blir man lite dummare där ute på isen. Vi gör trots allt många bra grejer. Vi får fixa till det i tredje.

En snäll match – få utvisningar

Det var länge en snäll match.

Första utvisningen kom med dryga tio minuter kvar, då Luleås Filip Pyrochta åkte ut för en hög klubba mot Anton Bengtssons ansikte.

Trots flera bortachanser klarade sig Matteus Wards mål från påhälsning.

I stället fick Luleå chansen med en man mer när Samuel Jonsson åkte ut med 6.10 kvar av matchen.

Inte heller den gången blev det något mål.

Med Rifalk avplockad, och ett lagstraff på Rögle när det återstod 38 sekunder, kunde Luleå lätt hålla skåningarna från sig.

Segern med 1–0 innebar även Luleås första av de tre gånger lagen ställts mot varandra under säsongen.

Luleås Erik Gustafsson var lättad efter matchen.

– En helgjuten laginsats och en grym prestation av Ward där bak. Det är ingen hemlighet att det gått trögt för oss på senare tid. Så här får vi gärna fortsätta spela, förklarade Gustafsson i C More.