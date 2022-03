Luleå krossade Frölunda i heta toppmötet

Matchen inleddes intensivt och spelet böljade fram och tillbaka under de inledande minuterna.

Därefter tog hemmalaget över spelet allt mer, dock utan att egentligen komma till någon farlig målchans.

Frölunda växte in i matchen ju längre perioden gick men likt Luleå hade de också svårt att komma till någon riktig målchans.

Radan Lenc hade ett skott i ribban och Theodor Niederback prickade stolpen. Närmare ett mål än så kom inte något av lagen i den första perioden.

Precis i inledningen av den andra perioden fick Radan Lenc ett jätteläge att ge Frölunda ledningen.

Två snabba mål

Men återigen prickade han stolpen, Frölundas tredje ramträff under matchen.

Sju minuter in i den andra perioden var det istället hemmalaget som skulle ta ledningen.

Linus Omark hittade då rätt och sköt 1-0 till Luleå i powerplay.

Tre minuter därefter skulle det bli ännu värre för gästerna. Den här gången var det Juhani Tyrväinen som höll sig framme och sköt 2-0 till Luleå.

Frölunda försökte hitta tillbaka i matchen under den tredje perioden. Men Göteborgslaget fick det inte alls att fungera offensivt.

Tunga bortasviten fortsätter

Istället var det Luleå som hotade mest och var nära att utöka sin ledning flera gånger om. Matt Tonkins i Frölundas mål stod för flera kvalificerade räddningar.

Gästerna hade förvånansvärt svårt att komma till bra skottlägen och när fem minuter återstod hade de endast skjutit nio skott på mål under hela matchen.

Med fyra minuter kvar av matchen utökade Luleå till 3-0 genom Jonas Berglund vilket stod sig matchen ut.

– Alldeles för tam insats för att tro att vi ska kunna komma här ifrån med några poäng. Vi är väldigt ömtåliga och känsliga just nu och klarar inte av motgångar just nu, säger Roger Rönnberg i C Mores sändning.

Luleå hänger därmed på i toppen medan Frölundas dystra bortasvit fortsätter.

De har nu sex raka förluster på bortaplan.