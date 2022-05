Det var som väntat lapp på luckan i rond sju mellan Luleå och Färjestad under torsdagskvällen. Intresset för den avgörande SM-finalen har varit massivt och biljetterna sålde slut på några minuter när de släpptes för försäljning.

Luleå jagar sitt första SM-guld sedan 1996 och det var därför ett massivt tryck som väntade inne i Delfinen när spelarna äntrade isen.

Precis som i match fem stod samtliga åskådare upp, både på stå- och sittplats, för att supporta sitt hemmalag.

Skickades runt vattenflaskor

Det skapade inte bara en enorm ljudkuliss inne i hallen, det blev väldigt snabbt varmt i arenan som rymmer 6150 åskådare när den är slutsåld.

På ståplats var det givetvis fullt med supportrar, och det skapade problem för de törstiga. Därför skickades ett flertal flak, innehållande vattenflaskor, runt under den första perioden för att släcka törsten runtom bland ståplatspubliken.

En minst sagt ovanlig syn på läktarna i en hockeyhall.

Just värmen inne i arenorna har varit en snackis under HA- och SM-slutspelet. Under den sista matchen mellan Björklöven och HV71 i den sjätte allsvenska finalen klagades det högljutt på temperaturen, vilket ledde till att Björklöven fick öppna upp flera ingångar för att få in frisk, kall luft.

Under allsvenska fotbollsmatcher är det vanligt förekommande att man delar ut vatten, under varma sommardagar när ståplatspubliken inte har möjlighet att uppsöka kiosker och toaletter under matcherna.