Spelare med kontrakt

Joel Lassinantti, målvakt

Jonathan Andersson, back

Oscar Engsund, back

Erik Gustafsson, back

Julius Honka, back

Kim Johansson, back

Pontus Själin, back

Pontus Andreasson, forward

Jonas Berglund, forward

Isac Brännström, forward

Jack Connolly, forward

Einar Emanuelsson, forward

Linus Fröberg, forward

Konstantin Komarek, forward

Carl Mattsson, forward

Radek Muzik, forward

Olli Nikupeteri, forward

Linus Omark, forward (Optionsår x2)

Joonas Rask, forward

Brendan Shinnimin, forward

Juhani Tyrväinen, forward

Kommentar: Många spelare är under kontrakt, 21 stycken om Linus Omark räknas in – som är det mest intressanta namnet. Vad händer med hans två optionsår? Luleås GM Stefan Nilsson uttalade sig så sent som under måndagen att han trodde att Omark skulle stanna. Men faktum är att han och familjen trivs oerhört bra i Schweiz. Den sociala situationen, samt pengarna, är riktigt bra i Fribourg – så sista ordet är förmodligen inte sagt där.

Det finns ett liknande scenario i fallet Juhani Tyrväinen. Han har haft en out i sitt kontrakt och Bern har varit ute efter honom, men finländaren kommer stanna i föreningen även nästa säsong.

Luleå har det gott ställt på flera platser, det är en ny målvakt som ska in i stället för Jesper Wallstedt, ett par backar ska adderas till befintlig trupp och framåt finns det några luckor att fylla i topplinorna samt botten sex, men klubben sitter absolut inte i sjön. Ledningen har arbetat tålmodigt och långsiktigt med nuvarande trupp.

Juhani Tyrväinen. Foto: PÄR BÄCKSTRÖM/TT / TT NYHETSBYRÅN

Spelare med utgående kontrakt

Jesper Wallstedt, målvakt

Sami Lepistö, back

Filip Pyrochta, back

Daniel Sondell, back

Fredrik Styrman, back

Kommentar: Det mesta talar för att Jesper Wallstedt gjort sitt i Luleå för den här gången. Han växeldrog med Lassinantti under grundserien men fick lämna över ansvaret helt och hållet till sin nio år äldre målvaktskamrat i slutspelet. Minnesota äger Wallstedts rättigheter och det vore inte osannolikt att de plockar över honom till Nordamerika nästa säsong för att ge honom kraftigt med speltid i AHL eller en back up-roll till Cam Talbot, som har ett år kvar på sitt NHL-avtal. Tänk ett upplägg som Florida haft med Sergei Bobrovsky och Spencer Knight.

Åldermannen Sami Lepistö har varit en gigant sedan han anslöt till Luleå och klubben ser nog gärna en förlängning där, men det är osäkert om – och var – Lepistö spelar nästa säsong. Enligt SportExpressens uppgifter talar det mesta för att han återvänder till Finland

Övriga backar lär ha gjort sitt i Luleå.

Filip Pyrochta har varit en breddback, Daniel Sondell är ändå 38 år gammal och frågan är hur mycket som finns kvar i tanken där och Fredrik Styrmans öde vet vi alla om. Han har inte spelat en match sedan han sänktes av Peter Holland.

Jesper Wallstedt. Foto: SIMON ELIASSON / BILDBYRÅN

Lämnar

Kim Johansson, back - Björklöven

Pontus Andreasson, forward - Detroit

Kommentar: SportExpressen avslöjade under semifinalserien mellan Modo och Björklöven att Kim Johansson lämnar efter endast en säsong i klubben. Han tar steget tillbaka till Hockeyallsvenskan och ansluter till Björklöven, som han var utlånad till under denna vinter.

Succémannen Pontus Andreasson har skrivit på ett tvåvägskontrakt med Detroit som sträcker sig till våren 2023. Han vill testa lyckan i Nordamerika och eftersom det bara är ett ettårsavtal kommer det inte bli en utlåning till SHL.

Nyförvärv på väg in

Matteus Ward, målvakt - Mora

Jesper Sellgren, back - Chicago Wolves

Kommentar: SportExpressen kunde i januari avslöja Luleås planer på att plocka hem Jesper Sellgren som bara spelat AHL-hockey i Chicago Wolves denna säsong. Senare kunde NSD berätta att han också är klar.

Även målvakten Matteus Ward är klar. SportExpressen kunde för en tid sedan berätta att målvakten, som faktiskt agerat tredjemålvakt för Färjestad (namngiven trea från Mora IK) under slutspelet, kommer spela i Luleå kommande säsong.

Jesper Sellgren. Foto: SIMON ELIASSON / BILDBYRÅN

Drömnamnet

Malte Strömwall, forward - Dinamo Minsk

Kommentar: Malte Strömwall har gjort ett försök att slå sig in i Luleå, men det är många år sedan nu. Närmare bestämt under 14 matcher säsongen 2014/2015. Mycket vatten och is har runnit i Lule Älv sedan dess och Strömwall har blivit en av Europas främsta offensiva spelare. Den senaste säsongen var han det poängbästa spelaren i hela KHL.

Strömwall är född i Luleå, pappa Johan har sin tröja i taket. Han kan vara en offensiv kraft som behövs i laget, om han själv känner sig redo att hoppa på SHL-tåget igen.

Ledare och sportslig ledning

Thomas Berglund, huvudtränare

Henrik Stridh, assisterande tränare

Roger Kyrö, assisterande tränare

Gusten Törnqvist, målvaktstränare

Stefan Nilsson, general manager

Ulf Engman, assisterande general manager

Kommentar: Precis som med spelarna går det ingen nöd på ledarsidan i Luleå heller. Alla har långtidsavtal, flera av dem signerades denna säsong, och både tränartrojka och sportchefsduo har kittat samman. Det råder ingen tvekan om att Luleå har en av de mest kompetenta staberna i SHL.

Thomas Berglund. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

Framtidsplan

Ett topplag flera år i rad och en tung kandidat till att ta hem guld. Så har omvärlden sett på Luleå under de senaste säsongerna och det finns egentligen ingen anledning att revidera den synen framgent.

Klubben har seglat upp som en maktfaktor i svensk ishockey, på både dam- och herrsidan, och det finns ett otroligt engagemang runt föreningen. Det har inte minst synts under finalserien mot Färjestad.

Med tanke på att Luleå får behålla stora delar av både spelar- och ledarstall måste ambitionen vara att vinna två år i rad. Det vore dumt att sikta lägre än så.