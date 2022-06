Det har varit känsliga övergångar när SHL-klubbar värvat sent. Marcus Westfälts övergång till Färjestad från Modo och Kalle Östmans övergång till Leksand har varit stora snackisar under sommaren.

Nu är det dags för nästa värvning som skakar om.

Lukas Wernblom, senast i Mora, där han hade avtal, är enligt SportExpressens uppgifter klar för Malmö, som kommer att presentera värvningen inom kort.

– Klubben presenterade en roll där jag kommer få en stor chans, säger Lukas Wernblom, som dock inte vill avslöja att det rör sig om Malmö.

Mora IK tagna på sängen

Mora IK har redan gått ut med att Wernblom lämnar.

– Det är klart att det är tufft men systemet är ju som det är. Vi fick samtal igår om att Lukas kommer spela för en SHL-klubb och blev lite tagna på sängen. Men självklart kommer vi att ersätta Lukas med en riktigt bra hockeyspelare, det är inget snack om saken, säger sportchefen i Mora, Andreas Hägglund.

– Men vi vet förutsättningarna. Här och nu känns det förstås inte alls bra att den här regeln finns, men vi visste om att det kunde hända, säger Hägglund till SportExpressen.

Malmö bekräftar värvningen

En halvtimme efter SportExpressens avslöjande så väljer Malmö Redhawks att bekräfta värvningen i ett pressmeddelande.

– I Lukas får vi in en ung och lovande spelare som visat prov på att han är en toppspelare i HockeyAllsvenskan, där han varit en producerande forward under sin tid i Mora. Jag har haft möjligheten att följa honom länge och jag känner också honom väl efter att ha haft honom som spelare under min tid i U18-landslaget, säger Malmös sportchef Björn Liljander.

Lukas Wernbloim har skrivit på ett tvåårskontrakt med Malmö.

Den snart 22-årige forwarden kommer till Malmö för att bekanta sig med staden och klubben redan under den här veckan.

– Han är en spelskicklig forward som även besitter en hög tävlingsnivå och en tjurighet som vi är förtjusta i. Det är kul att han vill komma till oss för att fortsätta sin utveckling i vår miljö och på så sätt kunna växa in i SHL-kostymen, säger Björn Liljander.