Sedan Lukas Wernblom lånades ut till Modo i december har det varit intensiva rykten om att klubben ska ta tillbaka honom.

Det har dock funnits ett stort hinder.

Malmö Redhawks har behövt varenda forward man haft att tillgå.

Eftersom man bara fått in Kim Rosdahl under säsongen och släppt både Kristian Vesalainen och Eric Engstrand till andra klubbar, plus att William von Barnekow är skadad resten av säsongen, så har man inte ansett sig ha råd att släppa en forward.

Enligt uppgifter till Expressen har sportchefen Björn Liljanders krav till Lukas Wernblom och hans agent varit att han ska värva två forwards för att en flytt till Örnsköldsvik ska vara aktuell.

Malmö värvade inte en enda forward och Lukas Wernblom avslutar säsongen i Malmö.

– Jag har alltid försökt att fokusera på matcher och träningar. Man får nyttja den tiden man har. Jag har verkligen försökt bita ihop och köra, så för mig har det inte varit mycket till problem, säger Lukas Wernblom.

Lukas Wernblom blir kvar i Malmö

Nu har vi passerat 15 februari och du blir kvar. Skönt att slippa tjatet?

– Ja, så är det väl. Nu är det stenklart och nu är det bara att köra.

Du är inte besviken?

– Nej, jag tycker jag fått en stor chans här sista tiden och det är kul att spela hockey. Jag ska ta tillvara på detta och göra det så bra som möjligt.

Hur ser du på avslutningen med ett troligt kvalspel?

– Vi vill avsluta positivt. Vi ska se till att vara i toppform inför det som komma skall. Det vill jag också vara med och bidra till, säger Lukas Wernblom.

