Leksands stjärnvärvning från i somras, Lukas Vejdemo, har fått en tung start på SHL-säsongen.

Redan i den andra omgången, när det blev förlust mot Frölunda under lördagen, tvingades han lämna isen.

Detta sedan den tidigare Djurgårdscentern tryckte till backen Filip Hasa med stor kraft mot sargen. Detta med en tackling som träffade huvudet. Då gjorde domarna bedömningen att Vejdemos agerande förtjänade ett matchstraff.

– Vejdemo är stor, stark, tung och kommer med fart mot Hasa som är betydligt kortare. Där måste Vejdemo tänka till lite grann. Han måste vara mer försiktig och inte sätta sig i den situationen, sade TV4-experten Petter Rönnqvist.

Väl under söndagsmorgonen kom sedermera beskedet från SHL:s disciplinnämnd att Vejdemo anmälts till disciplinnämnden.

Nu står det klart att han stängs av i tre matcher och tilldelas böter på 12 677 kronor.

Lukas Vejdemos egna ord: ”Han gör sig mindre”

Rubriceringen är ”Checking to the head”, men disciplinnämnden meddelar samtidigt att straffet inte påverkas av den avstängning Vejdemo fick i vårens hockeyallsvenska slutspel. Därmed vägs bara tacklingen mot Hasa in i bedömningen och straffet som baseras på att ”spelaren sätter upp armen i nacken på Hasa och driver in huvudet i plexiglaset med kraft”, enligt domen.

Faktorerna bakom avstängningen är enligt domen följande:

Den tacklande spelaren ser ryggen på motspelaren under hela sekvensen och är den som initierar kontakten.

Tacklingen är vårdslös.

Stor skaderisk.

Lukas Vejdemo uppger sedan följande som sitt eget utlåtande:

”Jag kommer i en forecheck med backen framför mig, jag har klubban i en hand och försöker styra honom åt ett håll och sedan separera honom från pucken. I mitt tycke vet Frölundaspelaren att jag kommer och i stället för att vara beredd på en tackling blir han liten (hjälper heller inte att jag redan är ca 13 cm längre). Mina händer är absolut lite högt uppe men det är också svårt när han är så pass mycket kortare och dessutom gör sig ”mindre” i situationen. Min avsikt är som sagt är bara att försökte separera spelare från pucken med hjälp av en tackling. Situation blir olycklig där jag tror utfallet hade blivit annorlunda om Frölundaspelaren gör sig redo för att ta emot tacklingen i stället för att krypa ihop och det hade varit en lite större spelare hade det blivit som en ”vanlig” tackling.”

Vejdemo missar nu torsdagens möte med Rögle (21/9), matchen mot Linköping på lördag (23/9) och den efterföljande matchen mot Skellefteå (28/9).

