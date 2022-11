Under torsdagen klev Loui Eriksson ut på isen som Frölundaspelare igen.

Senast han gjorde det var 2005 – den säsongen slutade med SM-guld.

– Det känns jäkligt kul att vara tillbaka. Det var ju här allting började. Jag kom till Frölunda som ung junior och jag som är från Lerum har alltid sett upp till Frölunda som klubb. Det betyder väldigt mycket att få spela för sitt favoritlag, och nu känns det väldigt kul att få chansen igen. Jag är lite äldre nu, men jag är i alla fall inte äldst i laget, säger Loui Eriksson med ett leende.

37-årige Eriksson syftar på vännen och lagkaptenen Joel Lundqvist, 40.

– Alla vet vilken tävlingsmänniska han är, vilken kapten han är och vad han betyder för klubben. Jag har fått spela med honom genom åren, både i Dallas och i landslaget, så jag vet vilken typ av spelare det är. Vi har även umgåtts mycket under alla år när jag har varit hemma på somrarna. Det är en härlig person och en grym tävlingsmänniska, säger Loui.

Under onsdagskvällen hörde Loui Eriksson av sig till Lundqvist.

– Jag messade lite med honom. Vi har haft lite luncher under hösten, så vi har hållit kontakten. I går skrev jag: ”Då ses vi i morgon.” Då svarade han att jag kan komma in vid nio. Jag kom in lite senare (skratt).

Loui Eriksson intervjuas efter sin första träning med Frölunda. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

HV71 ville ha Loui Eriksson

Hur har din dialog med klubben sett ut?

– Visst hade det varit kul att få vara med redan från start, det är inget att hymla om och det var det som var tanken. Men jag har försökt hålla igång så mycket jag har kunnat och det har varit andra klubbar som har varit intresserade, även schweiziska klubbar, men för familjen är det här bättre. Det är här vi har vårt hus och det är här vi kommer ifrån. Det hade varit tufft att spela någon annanstans än i Frölunda.

HV71:s sportchef Kent ”Nubben” Norberg var öppen med att han gärna ville se Loui Eriksson i Jönköpingsklubben.

Hur nära var det egentligen?

– Det var intressant. Jag har varit öppen och sagt att jag vill fortsätta spela, så det var självklart ett intressant alternativ. Men sen är det en liten bit att åka härifrån. Det bästa var Frölunda, eftersom det är här jag bor, så det var därför jag väntade ut det lite grann.

I somras sa Frölunda nej, men när den tjeckiske forwarden Radan Lenc nyligen valde att skriva på för HV71 öppnade sig en lucka för Loui Eriksson i Göteborgsklubben, och under torsdagen offentliggjordes övergången.

Han är spelklar för klubben, men frågan är när han är i matchform.

– Det beror helt och hållet på hur det känns nu på träningarna. Jag vet att det kommer ta en stund att komma in i det igen, med tempo, med träningar och med känslan. Men det brukar gå ganska fort tills man vill ut och spela igen.

Loui Eriksson under sin första träning med Frölunda. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN Loui Eriksson under sin första träning med Frölunda. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Perfekt att börja med gristräning”

På tisdag möter Frölunda tyska Straubing Tigers i CHL. Sannolikheten att Loui Eriksson finns med redan då?

– Det är väldigt svårt att säga nu. Jag får känna lite på det nu och se hur det känns för varje träning som går. Men jag vill så klart spela så fort som möjligt.

Första träningen i Frölundaborg blev tuff. Eftersom SHL har landslagsuppehåll passar Frölunda på att bygga upp spelarnas fysik inför vintern och våren.

– Det var perfekt för mig att börja med gristräning. Det är lika bra att gå på det direkt. Och nu har de ledigt i några dagar så då kan jag köra lite extra, säger Loui Eriksson.

Frölundas tränare Roger Rönnberg sa efteråt att han blev överraskad över vilken form Loui Eriksson, som inte spelat match sedan den 29 april, är i.

– Jag har hållit igång typ varje dag, så där är det inga problem, men ismässigt är det lite annorlunda. Den känslan har varit svår att hålla igång för det har varit så jäkla svårt att hitta isar att träna på. Jag har bara kört lite med barnen. Samtidigt har jag gjort det här så många gånger förut och egentligen är det mest flåset, känslan och tempot jag behöver hitta. Det är ett perfekt läge nu när det inte är så många matcher.

Loui Eriksson är tillbaka i Frölunda. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

”Var väldigt mentalt jobbigt”

Loui Eriksson har gjort över 1 000 matcher i världens bästa liga.

Hans poängmässigt bästa säsong var i Dallas Stars, där svensken producerade 73 poäng på 79 matcher 2010/11.

En tyngre tid upplevde han i Vancouver.

– Jag tror att jag har vuxit mycket som person under de här åren. Jag kunde bestämt mig för att bara lägga av, men jag kämpade på och det är jag stolt över i dag. Det var väldigt mentalt jobbigt, det är inget att sticka under stol med. Vancouver-tiden... det var inte super där. Jag fick verkligen gå igenom en tuff period i min karriär och jag försökte kämpa på och göra det bästa av situationen, säger han och fortsätter:

– Sen var det kul att komma till Arizona och jag hade väldigt roligt där förra året även om laget kanske inte var så bra. Jag trivdes med rollen jag hade och är nöjd med vad jag presterade. Jag har lärt mig mycket under de här åren, jag har spelat i alla situationer och jag var en producerande spelare i många år, både i Dallas och i Boston, så det finns kvaliteter som jag kan ta med mig till laget.

37-åringen hoppas att han ska kunna få visa sina offensiva kvaliteter i SHL.

– Jag har alltid haft känslan och läst spelet bra och det tror jag inte försvinner med åren. Får jag rätt spelare att spela med och rätt position så tror jag det finns en bra chans att jag kan producera.

Loui Eriksson i Vancouver Canucks-tröjan. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN Foto: TOMMY HOLL / TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Det blir en rolig utmaning”

På frågan vad det är som gör att han vill fortsätta spela hockey ett tag till svarar han snabbt:

– Jag är tävlingsmänniska och jag vill vinna. Det är det roliga i allt det här. Jag har väldigt goa minnen från senast jag spelade här – jag fick vinna SM-guld innan jag stack över (till Nordamerika) och jag vet vad det betyder för den här staden och klubben. Om kroppen känns hel och frisk har jag alltid varit ganska öppen med att jag vill fortsätta spela – och det är i Frölunda jag vill göra det. Där står vi just nu. Det här blir en rolig utmaning.

Kontraktet med Frölunda sträcker sig över resten av säsongen. Hur framtiden ser ut efter det vill han inte sia om.

– Det beror helt på hur det känns. Det är så svårt att säga nu. Kontraktet jag skrev på nu är för resten av säsongen, sen får vi se hur kroppen känns och vad familjen tycker. Jag vill känna mig hel och frisk, säger Loui Eriksson.

Tror du att omställningen till stor is kan gynna dig?

– Jag har spelat många landskamper med Tre Kronor och det har alltid känts kul att få lite mer yta, framför allt bakom mål. Det är lite nytt att vänja sig vid, men jag tror att jag kommer att komma in i det ganska snabbt.

