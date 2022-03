Linus Karlsson låg bakom Skellefteås seger mot Brynäs

Skellefteå har säkrat en topp tre-placering i SHL:s grundserie. Dessutom har laget fortsatt chansen att ta seriesegern inför de två avslutande omgångarna.

Detta sedan de besegrat Brynäs med 3–1 under lördagen.

Men vi tar det från början. För hemmalaget Skellefteå drog till med något av en rivstart i den första perioden.

Redan efter 5.47 kom 1–0-målet. Då var det Filip Sandberg som gav hemmalaget ledningen.

Därefter tog det mindre än en minut, rättare sagt 54 sekunder, innan ledningen utökades. Målskytt till 2–0 blev då succéforwarden Linus Karlsson, på felpassning från Brynäs Oula Palve. Målet var 22-åringens 23:e för säsongen.

”Förlorar i första perioden”

Tilläggas ska att Karlsson var på hugget även dessförinnan. Detta sedan han varit centimeter från att sätta ett zorromål bakom Veini Vehviläinen.

– Jag fick ett perfekt läge. Isen är bra och klubban torr. Det är bara synd att den inte gick in. Men det är roligt att jag fick göra ett mål, jag fick en perfekt passning av deras nummer 20, sade Karlsson i C More efter den första perioden.

Väl i mellanakten skulle dock Brynäs få en puck i nät.

Då var det Oscar Eklind som efter drygt fyra minuter satte dit 2–1-reduceringen.

Närmare än så kom dock inte gästerna från Gävle. För i den tredje perioden lyckades Skellefteå utöka ledningen till 3–1.

Då var det, återigen, Linus Karlsson som hittade nätet. Detta med sitt 24:e mål för säsongen. Därefter höll Skellefteå undan och tog tre poäng

– Vi förlorar matchen i första perioden i dag. Och på det tredje målet tappar vi lite fokus. Hemmalaget var bättre i dag, sade Brynästränaren Mikko Manner i C More efter förlusten.

