Efter bara några omgångar in i säsongens serie var det i Saab arena på lördagseftermiddagen botten mot toppen; sistalaget Linköping ställdes mot ettan Färjestad.

LHC:s SHL-start bestod före nedsläpp av tre raka förluster (plus att hemmalaget förlorat samtliga försäsongsmatcher).

– Det är väldigt illa ställt i Linköping. Laget är fastcementerat på en fjortondeplats om det fortsätter så här, dundrade expertkommentatorn Niklas Wikegård i C Mores sändning före matchen.

Att då ta sig an regerande svenska mästarna, som hade inlett med två raka segrar, var med andra ord den tuffaste av nötter att knäcka.

Linköping gjorde äntligen första målet

Efter en lätt böljande första period fick LHC i slutskedet ett numerärt överläge – efter att FBK inte åstadkommit något på sina två.

Och när det återstod 32 sekunder kunde lagkaptenen Jonas Juland med ett dragskott sätta 1–0.

Det var faktiskt första gången den här säsongen som Linköping gjorde första målet.

– Vi gör många bra saker i första. Mitt mål var dock mer tur än skicklighet, men skickar man pucken mot mål kan den gå in, förklarade Juland i C More.

LHC-tränaren: ”Vill se samma aktivitet”

Inför den andra perioden konstaterade Linköpings tränare, Klas Östman:

– Vi har varit aggressiva på det sätt vi vill vara. Jag vill se samma aktivitet i fortsättningen; fart framåt och fart bakåt.

Linköping fortsatte dessutom att spela tajtare. Något som gjorde att Färjestad inte fick lika mycket tid med pucken.

Efter 12.05 åkte Per Åslund ut för andra gången. Hoppet tändes om ytterligare ett hemmamål.

Det tog bara 24 sekunder innan det blev mål – för FBK med en man mindre alltså.

Linus Johansson vände spelet, frispelade Joakim Nygård som satte pucken till 1–1 mellan benen på Marcus Högberg.

– Andra var mycket bättre för vår del. Vi får fast dem många gånger och skapar möjligheter, sade Nygård i C More efter 40 minuter.

Intressant notering: FBK vann skotten med 12–4.

FBK-tränaren: ”Bättre kvalitet”

Färjestads tränare, Tomas Mitell, var i stort sett nöjd när den tredje perioden skulle dra i gång:

– Vi behöver ha bättre kvalitet sista meterna innan mål.

Redan efter 1.59 fick han se på den typen av kvalitet. Men det var Linköping som svarade för den – till 2–1.

LHC kom tre mot två. Henrik Törnqvist kunde knäppa i väg ett skott som letade sig in över plockhandsken på Dennis Hildeby.

Det var säsongens första mål av Törnqvist som dessutom i veckan blev pappa – också det var premiär för honom.

En kopia av första målet

När matchklockan tickat till 3.39 spelade LHC med en man mer när Max Lindroth hade åkt ut för interference.

Linköping utökade till 3–1 efter endast sex sekunder. Junland serverade Sebastian Strandberg, som hittade rätt bakom en skymd Hildeby. Målet var för övrigt en kopia av LHC:s första.

Men svenska mästarna får man inte på rygg så lätt.

Drygt halva tredje perioden hade gått när Marcus Nilsson åkte runt Linköpings mål två gånger innan han serverade pucken till Theodor Lennström. Backen drog till – 3–2 blev resultatet.

Lennström var inte nöjd där. 2.50 var kvar av matchen när han efter en tilltrasslad situation med en backhand även svarade för kvitterringen till 3–3.

Förlängning vidtog och det blev spel tre mot tre. Med 2.06 kvar visades Joel Nyström ut för tripping, LHC fick in ytterligare en spelare.

Linköping kunde däremot inte göra sitt tredje mål i powerplay, och straffläggning vidtog.

Där blev Henrik Törnqvist hjälte med två mål. Avgörandet kom i femte straffomgången.

– Vi kämpar och sliter för varandra, sade Törnqvist till C More.