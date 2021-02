Linköping föll tungt: ”Det svider just nu”

Josh Ho-Sang fick göra sitt första mål för Linköping när han satte 0-1 borta mot Växjö med en kvart kvar av matchen.

Ho-Sang prickade Viktor Fasths bortre kryss men bara minuter senare kvitterade Joel Persson och matchen fick avgöras i förlängningen.

Där blev Fredrik Karlström hjälte för Växjö med 21 sekunder kvar när han fick in pucken med en lång klubba bakom kassen och Linköping fick nöja sig med en poäng i den tajta bottenstriden.

Växjö tog extrapoängen mot Linköping

– Det är surt att inte få med sig den där extrapoängen. Vi har trots allt 1-0 ganska sent i matchen. Det svider just nu så här tätt inpå matchen, säger Linköpings tränare Daniel Eriksson i C More efter matchen.

Växjö ligger alltjämt tvåa i tabellen bakom Rögle.

– Det var mycket kamp där ute. Den tekniska biten kanske inte satt där den skulle efter att vi har haft ett litet uppehåll. Men det var skönt att få med sig bonuspoängen i alla fall, säger matchhjälten Fredrik Karlström i C More.