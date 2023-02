Nian Rögle mot tian Linköping i Saab arena. Och en skillnad med två poäng till ängelholmarnas fördel i kampen om slutspelsplatser.

Det var kortfattat förutsättningarna inför matchen i Saab arena.

Notera också att för en månad sedan slogs Rögle tillbaka av Linköping med 6–2.

Skånelaget fick dock en drömstart på tisdagskvällen.

Linus Sandin kunde redan efter 24 sekunder göra mål för bortalaget när han fick slag på en lös puck framför Marcus Högberg i Linköpings mål.

Det var inte långt efter dags för ytterligare ett mål genom Daniel Zaar – innan Linköping kom i gång. Bland annat hade Markus Hännikäinen öppet mål efter en konstig sargstuds , men han fick inte träff på pucken.

Hemmalaget var det något hetare laget ju längre period ett led. Skottstatistiken till exempel efter 13 minuter var 12-4.

Rögle tog sig dock ur det greppet. Vid några tillfällen var 0–2 inte långt borta.

Men när Marco Casper åkte ut, efter att ha kastat sig och flyttat målburen, kunde Linköping med en man mer kvittera till 1–1 genom Patrick Russell.

Denne får tacka Ty Rattie och hans klassiska tittfint. Många väntade sig nog att kanadensaren skulle skjuta, men i stället hittade han Russell.

– Vi får en tuff start, men efter några byten gör vi det bra i stort sett hela perioden, menade Russell i C Mores sändning.

Notera: 16-6 i skott.

Röglemål – med en spelare mindre

Efter 1.29 i den andra perioden noterade Ludvig Larsson en träff i Linköpings målram.

Adam Tambellini gjorde 1–2 när Sebastian Strandberg hade åkt ut för hög klubba. Målet godkändes inte, eftersom domaren markerat för en avvaktande utvisning på Linus Sandin.

Men när Linköping fick spela i numerärt överläge var det i stället Rögle som roffade åt sig ledningen – genom Adam Edströms bestämda skott efter 6.32. Åttonde målet för säsongen för SHL:s längste spelare (203 centimeter).

19-årige Filip Bystedt såg efter ytterligare två och en halv minut till att Linköping åter kunde kvittera. Detta med ett precist handledskott som ställde Calle Clang.

Sedan följde några ögonblick för Rögle, då allt passerade Marcus Högberg.

Adam Engström dundrade in 2–3 i krysset (11.17) innan en annan back, William Wallinder gjorde 2–4 dryga minuten senare när han åkt sig fri.

En annan offensiv back, Linköping Linus Hultström, ville inte vara sämre.

Med 2.15 kvar av andra hittade han med ett snabbt skott en lucka till vänster om Clang. 3–4 och match igen.

De unga backarnas målkalas fortsatte. Med en spelare mer (Oliver Tärnström visades ut) kunde Mattias Hävelid kvittera till 4–4. Skottet tog på Clang innan det gick in.

Sex mål i andra perioden med andra ord.

– Det hände väldigt mycket. Vi spelade dåligt i 13 minuter, men lyckas få in två kassar på slutet. Det ska vi vara glada för, konstaterade Hultström i C More.

Vinnarmål med 45 sekunder kvar

Sedan var det dags för en oviss sista period.

Inför den förklarade Rögles tränare, Cam Abbott:

– Vi gör oss redo för att spela kvällens bästa 20 minuter.

Chanserna växlade mellan lagen – dock hade Linköping två utvisningar emot sig som Rögle inte kunde utnyttja – innan hemmalaget med 45 sekunder kvar kunde göra matchavgörande 5–4.

På något sätt kunde Rattie gräva fram pucken framför Rögles mål. Med sitt 16:e mål för säsongen blev han matchhjälte.

Klas Östman, Linköpings tränare i C More:

– Jag tror publiken hade kul. Starkt av grabbarna att komma tillbaka efter underläge. Jag är stolt över dem.

Rögles lagkapten, Anton Bengtsson:

– När vi leder stressar vi upp oss. Vi borde kunna göra det enklare. Det här är inte acceptabelt.

LÄS MER: Finska ligans bästa back Thomas Grégoire är klar för Rögle