Leksands jättekliv – är klart för topp tre

Det börjar dra ihop sig för de flesta lagen i SHL. Malmö fortsatte bortaturnén när de gästade stekheta Leksand.

Hemmalaget fick en drömstart direkt när Otto Paajanen satte 1-0 redan efter två minuter spel. Men Malmö kom tillbaka och kvitterade innan LIF återigen tog ledningen och som så många gånger förr den här säsongen var det poängmaskinen Marek Hrivik som satte 2-1.

Leksand spelar i CHL

I den andra perioden försökte Malmö få till en kvittering – men i stället kom 3-1. Den här gången var det Emil Heineman som stod för bravaden.

– Det var lite studs så det var skönt att den gick in. Jag tycker att vi höjer oss de sista tio minuterna här men i början är vi slarviga. Vi har mer att ge och det kommer, säger Heineman i C More.

Och just mer att ge hade Leksand.

Med åtta minuter kvar av matchen punkterande hemmalaget matchen när Nils Åman satte 4-1.

Segern är Leksands åttonde raka och de säkrar också en tredjeplats i SHL. Stor skillnad jämför med hur det såg förra säsongen då de var nära att få kvala sig kvar i landets högsta serie. Tredjeplatsen innebar också att de får spela CHL till hösten.

Jobbigare är det för Malmö som åker femte raka förlusten och har fortfarande inte säkrat slutspelplatsen. Skåningarna har två matcher kvar.