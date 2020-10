Lias kan nu stängas av efter tacklingen

Det var i mitten av den andra perioden, med ställningen 4-1 till Luleå, som Jonas Berglund skickade i väg pucken uppåt i banan – för att kort senare tacklas till isen av Lias Andersson.

HV-stjärnan satte in en sen tackling mot huvudet på Berglund, men klarade sig undan en bestraffning under matchen. Enligt C More kommer situationen dock att granskas i efterhand, och nu riskerar Andersson en utvisning.

Lias Andersson riskerar att stängas av

– Det där kommer anmälas definitivt, det är en bra tid från att Berglund lämnat ifrån sig pucken, säger experten Petter Rönnqvist i sändningen.

– Rörelsen är rakt uppåt också, han sträcker på sig. Det blir en anmälan och koll på det. Det skulle inte förvåna mig om vi har en avstängning på Lias Andersson, säger Johan Tornberg.

Besked om eventuell anmälan och avstängning lär komma under fredagen.

Efter att ha legat under med 4-1 jobbade sig HV tillbaka in i matchen, men fick till slut se sig slagna med 5-4.

