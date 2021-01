LHC:s nya kollaps – förlorade krismötet

Viktiga poäng stod på spel i botten av tabellen när nästjumbon Linköping tog emot jumbon Brynäs i Saab arena. Då kom hemmalaget ut med energi och tog tag i matchen direkt.

Lindroth med solomål

Max Lindroth stod för två assister i onsdagens förlust mot Örebro och nu skrev han in sig i målprotokollet.

Ett noll satte han högt efter en fin dragning på blålinjen i powerplay.

Tvåan kom efter en individuell prestation i numerärt underläge. Lindroth drev pucken hela vägen från egen zon, kom lite ur vinkel men hittade en maska ovanför Samuel Erssons benskydd.

– Även en blind höna kan göra mål, så det visar vi i dag igen, säger han till C More i den första periodpausen.

Brynäs hittade en väg in i matchen då Nicklas Danielsson hittade Anton Rödin med en passning bakom målet. Brynäskaptenen var klinisk och satte reduceringen högt till 2-1. Ett resultat som var i underkant efter att Linköping vunnit skotten med hela 16-3 i den första perioden.

”Nu får det fan vara nog”

Efter att Emil Molin påpassligt kvitterat i början av den andra perioden stod matchen och vägde. Men med 23 sekunder kvar av perioden drog Nicklas Danielsson till direkt på en passning från Tom Hedberg vilket gjorde att det stod 2-3 på tavlan.

LHC:s lagkapten Jonas Junland:

– Nu får vi sätta lite prestige i att ta bort fler mål. Nu har vi släppt in tre i dag igen nu får det fan vara nog, säger han i C More efter den andra perioden.

Han var kritisk till lagkamraten, 19-årige Arvid Costmars, utvisning som föranledde Brynäs ledningsmål.

– Det är bara kolla sista utvisningen, den är horribel. Jag menar, slå efter en puck som man har tappat. Börja åk lite griller, backchecka och vinn tillbaka den - spela för dina lagkamrater, säger han.

Hårt jobb och passion

Daniel Mannberg fastställde slutresultatet till 2-4 i tom kasse i den tredje perioden.

Brynäs tränare Peter Andersson var nöjd att hans pressade Brynäs tog tre poäng.

– Det är en bra krigarinsats. Inget skönspel, och alla ni som tror att det ska var något skönspel i vår situation, det funkar inte så i den här verksamheten. Vi har ett taskigt tabelläge, säger han i C More och fortsätter:

– Det är hårt jobb, stort hjärta, passion, täckta skott och uppoffrande spel och i dag funkade det.