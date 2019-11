LHC tog tredje raka: Krossade Leksand

Viktiga poäng på spel i bottenstriden när SHL startade upp igen efter uppehållet.

Linköping, som haft en tuff start på säsongen, jagade sin trejde raka vinst.

Och det lyckades de med.

Leksand fick den bättre starten och lyckades även ta ledningen i slutet av den första perioden genom Mattias Ritola, som gjorde sitt andra mål för säsongen.

Men sen tog Linköping över matchen.

Brage tappade pucken

Först var det Adam Helewka som var på rätt plats bakom Axel Brage när pucken gled igenom benen på honom. Brage trodde att han hade kontroll på pucken, men nej.

1-1, efter bara fyra minuter spel i den andra perioden.

Leksand spenderade alldeles för mycket tid i utvisningsbåset och det blev fallet för Dalagänget.

Linköping gjorde mål på hela 50% av sina powerplay.

– Ja, det är alla utvisningar... vi spelar bra tycker jag i fem mot fem hela den perioden också. Det är utvisningarna som vi släpper in målen på och det drabbar oss hårt, säger Roger Melin till C more.

Jaakko Rissanen var het med passningar och samlade på sig tre assistpoäng samtidigt som tre olika målskyttar utökade ledningen för hemmalaget.

Först Andrew Gordon, sen Broc Little och tillslut fick Samuel Lofquist göra sitt första SHL-mål. Alla tre målen i numerärt överläge.

Lundh: ”Viktigt för oss”

När det väl var dags för Leksand att få chansen i powerplay, i slutet av den andra perioden, tog de ut målvakten och anföll.

Med sju spelare på isen.

Inget powerplay och i stället fyra mot fyra.

Leksand återhämtade sig aldrig. Tredje perioden blev en seg sådan, med inga mål från något av lagen. Martin Karlsson kom nära i slutet av matchen att reducera men Jonas Gustavsson i mål kunde rädda den pucken.

4-1 blev slutresultatet vilket gjorde att Linköping kunde plocka sin tredje raka vinst och klättra i tabellen.

– Skönt att vi tar tre poäng här på hemmaplan. Det är viktigt för oss, säger Patrik Lundh efter matchen till C More.