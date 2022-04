Ställningen var 1–0 till Rögle efter drygt 13 minuter spel i den första perioden mot Oskarshamn. Då var oturen framme för stjärnan Leon Bristedt, som missade den första kvartsfinalen mellan lagen.

I en situation vid sargen såg det ut som att han åkte han in i armbågen på Oskarshamns Kim Rosdahl.

– Tacklingen går rätt rätt in i armbågen på Rosdahl som tar emot tacklingen, sade experten Johan Tornberg i C More.

Bristedt blev då sittandes för en sekund på isen för att ta igen sig innan han satte sig i båset.

– Oroväckande för Rögle. Bristedt ligger och har ont men han tar sig till båset. Han ser ut att ha ruskigt ont, sade Lars Lindberg i C More.

Där såg han ut att ha rätt ont och lämnade sedan båset för att gå ut i omklädningsrummet.

– Han har ett bra jack ovanför ögat och blöder, sade Lars Lindberg.

Inför den andra perioden meddelade sedan Rögle på Twitter att stjärnan inte skulle återvända till vidare spel.

Matchen pågår och står 1–2.